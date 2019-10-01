0553 313 94 23

Yaya geçitlerinde sıkı denetim: 200 bin kolluk personeli görevlendirildi

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için yarından itibaren sıkı denetim başlatılacak. 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk personeli nöbet tutacak.

01 Ekim 2019 Salı 15:28
Yaya geçitlerinde sıkı denetim: 200 bin kolluk personeli görevlendirildi

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk personeli ikişer saat yaya nöbet tutacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yarın ülke genelinde eş zamanlı olarak "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyasıyla trafikte yaya önceliğine dikkat çekileceği ifade edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da hazır bulunacağı nöbette, bakan yardımcıları, valiler, il ve ilçe emniyet müdürleri, jandarma komutanları, kaymakamlar, okul müdürleri ve okul geçidi görevlilerinin yer alacağı aktarıldı.

Açıklamada, daha önce 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişikliğin “Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır." şeklinde düzenlendiği hatırlatıldı.

Yüzde 34,5 azalma

Bu yıl yapılan düzenlemelerle "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyasının sonuç verdiği, trafik kazalarındaki yaya ölümlerinin geçen yıla göre yüzde 34,5 azaldığı belirtildi.

Yarın başlayacak uygulamalarda "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla 13.00-15.00 saatlerinde devletin tüm unsurlarının görevde olacağı açıklandı.

Kampanya kapsamında görevlendirilen personelin, yayaların güvenli bir şekilde geçişini sağlayacağı, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan el broşürlerinin sürücü ve yayalara dağıtılacağı anlatıldı.

Kolluk personelin dezavantajlı grupların (çocuk, yaşlı ve engelli) trafikte karşılaştığı sorunlara işaret etmek amacıyla döviz ve pankartlar taşıyacağı, konunun uzmanlarınca okullarda “yaya geçidi kullanımı ve yaya öncelikli trafik” konulu programların yapılacağı kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 15:28
  1. kolluk kuvvet
  2. yaya geçidi
  3. yaya önceliği

YORUM YAZ

  • TARIK TARIK 1 sa önce
    PARA LAZIM TABİ .... AÇIK BÜYÜK ....

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Valencia Ajax Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  1. Valencia Ajax Şampiyonlar Ligi maçı ne..
  2. İBB'de neler dönüyor? Çok konuşulacak..
  3. Lille Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı ne..
  4. Zenit Benfica Şampiyonlar Ligi maçı ne..
  5. TFF'den Alanyaspor-Fenerbahçe maçına..
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu çatı altında..
  7. Leipzig Olympique Lyon Şampiyonlar..
  8. Barcelona İnter Şampiyonlar Ligi maçı..
  9. CHP ve İYİ Parti arasında 'Erdoğan'..
  10. Liverpool Salzburg Şampiyonlar Ligi..
  11. Saadet Partisi'ne kritik ziyaret!..
  12. Slavia Prag Borussia Dortmund..
  13. Nevşehir'de boğanın saldırdığı kişi öldü
  14. Genç evlilik mağdurlarının gözü..
  15. Topuk dikeni nedir? Topuk dikeni..
  16. AB ülkeleri kahveye servet ödedi
  17. Ali Babacan'dan yakın çevresine..
  18. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri..
  19. EYT son dakika haberleri! Emeklilikte..
  20. Ülkeyi şoke eden saldırı! Okula..
  21. TBMM'de HDP rezaleti! İstiklal..
  22. Türkiye ve Rusya arasında kritik anlaşma
  23. Pişmiş tavuk etinin bozulduğu nasıl..
  24. Çiğ tavuk etinin bozulduğu nasıl..
  25. İletişim Uzmanı Sevda Türküsev..
  26. İstanbullular dikkat! 16 saat su..
  27. AK Parti'den EYT açıklaması
  28. EYT son dakika gelişmeleri! AK..
  29. AK Parti'den kabine değişikliği..
  30. BM'den komşuya çağrı: Mültecileri..
Seri katil Prens
Seri katil Prens
Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha

Günün Karikatürü

1 Ekim 2019
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
NASA'dan Türkiye paylaşımı
NASA'dan Türkiye paylaşımı