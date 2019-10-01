Yaya geçitlerinde sıkı denetim: 200 bin kolluk kuvveti görevlendirildi Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için yarından itibaren sıkı denetim başlatılacak. 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk kuvveti nöbet tutacak.

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yarın 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk görevlisi, ikişer saat yaya nöbeti tutacak. Ayrıntılar gelecek...

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