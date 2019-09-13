Dikkat! TEM'de gaz tankeri devrildi, trafik kitlendi!
TEM Altınşehir Viyadüğü'nde gaz tankeri yana devrildi. Kaza sonrası tüm şeritler kapatılırken trafik yoğunluğu yaşandı.13 Eylül 2019 Cuma 08:15
TEM Otoyolu Altınşehir Viyadüğü'nde Edirne istikametinde bir tanker henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazanın ardından Edirne istikametine tüm şeritler trafik akışına kapatılırken, trafikte yoğunluk oluştu. Şu anda trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tankerin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
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