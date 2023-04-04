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Konut Projeleri Dikkat sizin de başına gelebilir Bu hatayı yapınca evinden oldu
Konut Projeleri

Dikkat sizin de başına gelebilir Bu hatayı yapınca evinden oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-04 10:45:00 - 2023-04-04 11:07:20
Dikkat sizin de başına gelebilir Bu hatayı yapınca evinden oldu

İzmir'de ev sahibi S.F. (60), 1774 lira olan kirayı 11 lira eksik yatıran kiracısı E.T.'ye (35) dava açtı. Mahkeme, kira bedelinin eksiksiz yatırılması gerektiğini belirtip, E.T.'nin evden tahliyesine karar verdi.

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir binada 5 yıldır oturan E.T., 1774 lira olan kirasını 7 lira eksik yatırdı, 4 lirası ise banka komisyonu olarak kesildi. Ev sahibi S.F., toplamda 11 lira eksik yatan kira için İzmir 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Hakim, kira bedelinin eksiksiz yatırılması gerektiğini belirtip, E.T.'nin evden tahliyesine hükmetti. E.T.'nin avukatı, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Ev sahibi S.F.'nin avukatı Mürsel Yiğit karara ilişkin, "Kiraların anlaşılan rakam üzerinden net olarak yatırılması gerekiyor. Bu nedenle kiracılar, banka yoluyla kira bedellerini gönderirken dikkat etmeli. Banka komisyon miktarının kesinlikle kira bedelinden düşülmemesi gerekiyor. 5 kuruş için bile tahliye edilebilirsiniz" dedi.

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Yorumlar

KANUNLAR KİRACIDAN YANA DEĞİL "ADALETLİ" OLMALIDIR

Ak parti bu noktada çok büyük yanlışlıklar yaptı. 3 Senedir ihtiyacım olan dairemden kiracıyı çıkaramadım. Kiracıya mükafat gibi birde kiraya %25 ZAM SINIRI GETİRİLDİ, devlet benim sırtımdan cömertlik yapacağına FARKI DEVLET KARŞILASAYDI YA. DAVAYI KAZANDIĞIM HALDE, İstinaf, temyiz derken aylar değil yıllar sürüyor. NE KADAR YORULUYORLARSA BİRDE ADLİ TATİLLERİ VAR YARGIÇLARIN. MUŞLUADAM

Fatihan

Milletin malına ortak olmaya gerek yok,anlaşacaksın orta yol bulunacak ha olmadı evden çıkacaksın ha olmadı köyüne gideceksin bu kadar..
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