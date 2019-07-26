0553 313 94 23

’Dikkat Sizden Notlar Bizden’ projesi

İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan ’Bu Yolda HepBirlikteyiz’ projesinin devamı olan ’Dikkat Sizden Notlar Bizden’ projesi kapsamında,Jandarma Genel Komutanlığı tarafından internet üzerinden düzenlenen yarışmayakatılarak babaları için ’Sürücü Seyahat Karnesi’ dolduran ve internet üzerinden ençok beğeni alarak Mersinde ilk üçe giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

26 Temmuz 2019 Cuma 15:31
’Dikkat Sizden Notlar Bizden’ projesi

İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan ’Bu Yolda HepBirlikteyiz’ projesinin devamı olan ’Dikkat Sizden Notlar Bizden’ projesi kapsamında,Jandarma Genel Komutanlığı tarafından internet üzerinden düzenlenen yarışmayakatılarak babaları için ’Sürücü Seyahat Karnesi’ dolduran ve internet üzerinden ençok beğeni alarak Mersinde ilk üçe giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.


Trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret veişaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık oluşturulması, çocuklara isetrafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla Jandarma Genel Komutanlığıtarafından uygulamaya konulan proje kapsamında ülke çapında düzenlenenyarışmada bisiklet kazanan öğrencilere ödülleri, Mersin ValisiAli İhsan Sutarafından verildi.


Mersin Valiliğinde düzenlenen törende konuşan Vali Su, paylaşımları ile en çokbeğeni alan Defne Kesici, Aras Baloğlu ve Eymen Akyurt’u tebrik ederekbaşarılarının devamını diledi. Su, "Bakanlığımızın projesi kapsamında RamazanBayramı tatili süresince uygulama noktalarında çocuklarımıza trafik karnesidağıtmış ve karnelerin nasıl doldurulacağı konusunda bilgi vermiştik. Çocuklarımızaileleri ile yaptıkları seyahatler sırasında aracı kullanan ebeveynlerine notlarverdiler, doldurdukları karne fotoğraflarını ’twitter’ üzerinden paylaşarak yarışmayakatıldılar. En çok beğeni alan fotoğraflardan biri de Mersin’deki üç öğrencimizin paylaştığı fotoğraf oldu. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum"dedi.


Tüm sürücülerden trafikte duyarlı davranmalarını, kurallara saygı ve hoşgörüçerçevesinde azami ölçüde riayet etmelerini beklediklerini ifade eden Vali Ali İhsanSu, çocuklardan da ailelerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyarmalarınıistedi.


Konuşmanın ardından Vali Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İl JandarmaKomutan Vekili Albay Hasan Basri Uçar tarafından, dereceye giren öğrencilerebisikletleri verildi.


Ödülünü alan öğrenciler, bisiklet kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, ValiSu’ya teşekkür ettiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:31
  1. fotoğraf
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ukranyalı Antonina Gaziantep'te Müslüman oldu
    1. Ukranyalı Antonina Gaziantep'te..
    2. İsrail'den Sisi'ye "Doğu Akdeniz Gaz..
    3. Cizreli sporculardan Kaymakam Arıcan’a..
    4. Sessizliklerini raketle bozdular
    5. Makine sektöründe üniversite-sanayi..
    6. Filistinli kadın gazeteci 13 ay sonra..
    7. 'Yunus Emre Enstitüsü deyince aklıma..
    8. Endonezya'da yanardağ patlaması
    9. Diyetisyen vücut analizi nasıl yapılır
    10. "Hedefim ligde şampiyonluk yaşamak"
    11. Taksim’deki “Kurt Kapanı-11”..
    12. İsrail mafyasından 2 kişi, peruklu..
    13. Murat Zorluoğlu: Cumhurbaşkanımız..
    14. Traktörün altında kalan yaşlı adam, 9..
    15. Erbil saldırısının azmettiricisine..
    16. Görgü tanığından korkunç sözler: Mesut..
    17. Kanal tedavisi nedir nasıl yapılır
    18. Afganistan'da Taliban karakola saldırdı
    19. Adana Ticaret Borsası
    20. 'Türkçe'nin söz varlığı 600 bin..
    21. Fındık taban fiyatının açıklanması
    22. Eski belediye başkanını silahla..
    23. Kilis'te trafik kazası: 2 yaralı
    24. Açıklanan fındık fiyatı memnun etti
    25. Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e..
    26. “Bursa Günlüğü” ile tarihe yolculuk
    27. Talas’ta 220 kursiyer Yaz Futbol Okulu..
    28. Erdoğan, İmran Han ile telefonda görüştü
    29. Teslim olan PKK'lıdan çarpıcı itiraf!..
    30. "Merkez Bankasının çaktığı kıvılcımın..
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!