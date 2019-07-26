İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan ’Bu Yolda HepBirlikteyiz’ projesinin devamı olan ’Dikkat Sizden Notlar Bizden’ projesi kapsamında,Jandarma Genel Komutanlığı tarafından internet üzerinden düzenlenen yarışmayakatılarak babaları için ’Sürücü Seyahat Karnesi’ dolduran ve internet üzerinden ençok beğeni alarak Mersinde ilk üçe giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret veişaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık oluşturulması, çocuklara isetrafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla Jandarma Genel Komutanlığıtarafından uygulamaya konulan proje kapsamında ülke çapında düzenlenenyarışmada bisiklet kazanan öğrencilere ödülleri, Mersin ValisiAli İhsan Sutarafından verildi.

Mersin Valiliğinde düzenlenen törende konuşan Vali Su, paylaşımları ile en çokbeğeni alan Defne Kesici, Aras Baloğlu ve Eymen Akyurt’u tebrik ederekbaşarılarının devamını diledi. Su, "Bakanlığımızın projesi kapsamında RamazanBayramı tatili süresince uygulama noktalarında çocuklarımıza trafik karnesidağıtmış ve karnelerin nasıl doldurulacağı konusunda bilgi vermiştik. Çocuklarımızaileleri ile yaptıkları seyahatler sırasında aracı kullanan ebeveynlerine notlarverdiler, doldurdukları karne fotoğraflarını ’twitter’ üzerinden paylaşarak yarışmayakatıldılar. En çok beğeni alan fotoğraflardan biri de Mersin’deki üç öğrencimizin paylaştığı fotoğraf oldu. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum"dedi.

Tüm sürücülerden trafikte duyarlı davranmalarını, kurallara saygı ve hoşgörüçerçevesinde azami ölçüde riayet etmelerini beklediklerini ifade eden Vali Ali İhsanSu, çocuklardan da ailelerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyarmalarınıistedi.

Konuşmanın ardından Vali Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İl JandarmaKomutan Vekili Albay Hasan Basri Uçar tarafından, dereceye giren öğrencilerebisikletleri verildi.

Ödülünü alan öğrenciler, bisiklet kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, ValiSu’ya teşekkür ettiler.