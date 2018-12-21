25 bin 442 araca 'çakar' cezası kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Buna son verilmesi gerek. Herkes çakarlı araçla gezmemeli, her yere böyle gidilmez" uyarısını yaptığı çakarlı araçlarla ilgili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamada bulundu.

25 bin 442 ceza

"Ülkemiz genelinde 2018 yılının ilk 10 aylık döneminde toplam 25 bin 442 araç veya sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır. Mevzuatta belirtilen ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazların mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılması durumunda; araç sürücüsüne ve sahibine bin 2 lira trafik idari para cezası uygulanmaktadır."