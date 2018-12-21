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25 bin 442 araca 'çakar' cezası kesildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çakar kullandığı gerekçesiyle 25 bin 442 araç veya sürücüsüne ceza kesildiğini söyledi.

21 Aralık 2018 Cuma 12:20
25 bin 442 araca 'çakar' cezası kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Buna son verilmesi gerek. Herkes çakarlı araçla gezmemeli, her yere böyle gidilmez" uyarısını yaptığı çakarlı araçlarla ilgili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamada bulundu.

25 bin 442 ceza

"Ülkemiz genelinde 2018 yılının ilk 10 aylık döneminde toplam 25 bin 442 araç veya sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır. Mevzuatta belirtilen ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazların mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılması durumunda; araç sürücüsüne ve sahibine bin 2 lira trafik idari para cezası uygulanmaktadır."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 12:20
  1. Süleyman Soylu
  2. çakar cezası
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet36 dk önce
    para cezasını 10bin tl yapacaksın, üstüne arabalarına da 6 ay el koyacaksın bakın bakalım bir daha böyle bir şeye kalkışıyorlar mı? 1.002 tl nedir yahu? adamlar çakarlarla emniyet şeridinden gidiyorlar insanların canına kastediyorlar üstüne bildiğiniz suç işliyorlar polismiş gibi davranarak. sade para cezasıyla önlenemez bu adiler.

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