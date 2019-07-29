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Türkiye genelinde güneşli hava hakim

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde güneşli hava etkili oluyor. Sıcaklıkların iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 07:24
Türkiye genelinde güneşli hava hakim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile yarın zamanla Marmara dışında Ülkemiz genelinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, yarın yer yer parçalı bulutlu

ANKARA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 21°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 07:20
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. hava durumu

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