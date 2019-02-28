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İlk kez uygulanacak! Sabah ezanı saati değişti

1 Mart Cuma gününden (yarın) itibaren sabah ezanı ve sabah namazı saatlerinde eski sisteme geri dönülecek.

28 Şubat 2019 Perşembe 18:05
İlk kez uygulanacak! Sabah ezanı saati değişti

Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlardan gelen talep nedeniyle sabah ezanı ve sabah namazı vakitlerini değiştirmişti. Kasım ayında yapılan değişiklikle ezan imsak vaktinde okunuyordu.

Yarın sabahtan itibaren sabah ezanı için yeniden eski sistem uygulanacak. Yani sabah ezanı imsak vaktinde değil güneşin doğmasına bir saat kala okunacak ve güneşin doğmasına yarım saat kala cemaatle namaza durulacak.

Değişiklik 1 Mart Cuma sabahı ilk kez uygulanacak.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 18:05
  1. Sabah
  2. saat
  3. Namaz
  4. diyanet işleri
  5. GÜNCEL Haberleri

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  • AlimAlim1 sa önce
    Allah razı olsun anca insanlar namaza gidebilecekler cemaat sevabından mahrum kalmayacaklar bu insanları bu sevapdan alikoyanlarin yarın 10 parmağı yakalarinda olacak çok doğru bir uygulama.
  • HaticeHatice1 sa önce
    Ezanida yalama yaptiniz budami kiyamet alameti mi nedir biz cocuklugumuzda ezan imsakta okunurdu kim ne derse desin ben imsakta kilarim namazimi kardesim allah musaade ettigi sure insallah
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Cumayı da Cumartesiye alın da rahat kılalım.

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