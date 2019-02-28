İlk kez uygulanacak! Sabah ezanı saati değişti
1 Mart Cuma gününden (yarın) itibaren sabah ezanı ve sabah namazı saatlerinde eski sisteme geri dönülecek.28 Şubat 2019 Perşembe 18:05
Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlardan gelen talep nedeniyle sabah ezanı ve sabah namazı vakitlerini değiştirmişti. Kasım ayında yapılan değişiklikle ezan imsak vaktinde okunuyordu.
Yarın sabahtan itibaren sabah ezanı için yeniden eski sistem uygulanacak. Yani sabah ezanı imsak vaktinde değil güneşin doğmasına bir saat kala okunacak ve güneşin doğmasına yarım saat kala cemaatle namaza durulacak.
Değişiklik 1 Mart Cuma sabahı ilk kez uygulanacak.
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