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Korona Virüs Dikkat rakamlar yükseliyor! Dün 56 kişi vefat etti yeni vaka sayısı 1673
Korona Virüs

Dikkat rakamlar yükseliyor! Dün 56 kişi vefat etti yeni vaka sayısı 1673

Sağlık Bakanlığı’nın dün açıkladığı koronavirüs rakamlarına göre; Türkiye’de son 24 saatte 99 bin 497 Kovid-19 testi yapıldı, bin 673 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 10:49:00 -
Dikkat rakamlar yükseliyor! Dün 56 kişi vefat etti yeni vaka sayısı 1673

56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı bin 91 oldu. 984 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 250 bin 92’ye yükseldi. Rakamları değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları ifade etti: “Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta.”

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