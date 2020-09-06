Dikkat rakamlar yükseliyor! Dün 56 kişi vefat etti yeni vaka sayısı 1673

56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı bin 91 oldu. 984 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 250 bin 92’ye yükseldi. Rakamları değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları ifade etti: “Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta.”