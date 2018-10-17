0553 313 94 23

Pastırma sıcakları nedir? Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma sıcakları nerede etkili olacak?

Türkiye son bir haftadır soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Yurdum birçok bölgesinde şiddetli yağışlar hakim oldu. Ancak Meteoroloji’den son dakika gelen açıklamaya göre pastırma sıcakları geliyor. Peki pastırma sıcakları nedir? Meteoroloji’nin açıklamasına göre pastırma sıcakları hangi bölgelerde etkili olacak?

17 Ekim 2018 Çarşamba 08:56
Pastırma sıcakları nedir? Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma sıcakları nerede etkili olacak?

Türkiye son bir haftadır soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Yurdum birçok bölgesinde şiddetli yağışlar hakim oldu. Ancak Meteoroloji’den son dakika gelen açıklamaya göre pastırma sıcakları geliyor. Peki pastırma sıcakları nedir? Meteoroloji’nin açıklamasına göre pastırma sıcakları hangi bölgelerde etkili olacak?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir. Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

Pastırma sıcakları hangi ilimizde etkili olacak?

15 gün etkili olması beklenen pastırma sıcakları, kasım ayının ilk günlerinde başlayacak ve hava sıcaklığını 6-7 derece artıracak. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen, pastırma sıcağının oluşması için gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın 20 derece olması gerektiğini belirterek, “Pastırma sıcaklıkları esas olarak Kayseri ve çevresinde meydana geliyor. Batı’da olmaz. Çünkü gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkı azdır. Ardından da kış mevsimine geçilir” dedi.

Sabahları göz gözü görmeyecek

Pastırma sıcaklarının olduğu dönemde gündüzlerin sıcak, gecelerin ise ayaz olduğunu ifade eden Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse de, en belirgin özelliğinin geceleri gökyüzünün açık olması, sabah ise sis ve pusun görülmesi olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 08:56
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. pastırma sıcakları ne zaman 2018
  4. pastırma sıcakları ne zaman olur 2018
  5. pastırma sıcakları ne zaman başlar 2018
  6. istanbulda pastırma sıcakları ne zaman
  7. pastırma sıcakları ne zaman başlıyor 2018
  8. pastırma yazı 2018
  9. pastırma yazı kimin eseri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ve tiyatro başladı! Suudilerin sözcüsü ABD oldu... “Kaşıkçı olayıyla alakası yokmuş”
    1. Ve tiyatro başladı! Suudilerin sözcüsü..
    2. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    3. Dikkat pastırma sıcakları geliyor!
    4. ABD'den Münbiç açıklaması
    5. Cinayeti işleyen Suudilerin kimlikleri..
    6. Edebiyat dünyasından bir yıldız daha..
    7. Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü..
    8. Hindular İslami şehrin ismini değiştirdi
    9. Genç kız canlı yayında yardım istedi!..
    10. New York Times’tan flaş Kaşıkçı..
    11. IMF Başkanı Lagarde'dan S. Arabistan..
    12. İsrail savaş uçaklarıyla saldırdı
    13. Küresel güçlerin Cemal Kaşıkçı kavgası
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: EYT çıkarsa..
    15. HDP'den korucularla ilgili teklif!
    16. “Ayağına batan dikenin verdiği acı da..
    17. Selman'ın akıl hocası Zayed suikast..
    18. Devlet Bahçeli'den Brunson açıklaması:..
    19. Arda Turan'a tarihî fatura
    20. Galatasaray'a sahadan 170 milyon
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!