Pastırma sıcakları nedir? Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma sıcakları nerede etkili olacak?

Türkiye son bir haftadır soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Yurdum birçok bölgesinde şiddetli yağışlar hakim oldu. Ancak Meteoroloji’den son dakika gelen açıklamaya göre pastırma sıcakları geliyor. Peki pastırma sıcakları nedir? Meteoroloji’nin açıklamasına göre pastırma sıcakları hangi bölgelerde etkili olacak?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir. Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

Pastırma sıcakları hangi ilimizde etkili olacak?

15 gün etkili olması beklenen pastırma sıcakları, kasım ayının ilk günlerinde başlayacak ve hava sıcaklığını 6-7 derece artıracak. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen, pastırma sıcağının oluşması için gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın 20 derece olması gerektiğini belirterek, “Pastırma sıcaklıkları esas olarak Kayseri ve çevresinde meydana geliyor. Batı’da olmaz. Çünkü gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkı azdır. Ardından da kış mevsimine geçilir” dedi.

Sabahları göz gözü görmeyecek

Pastırma sıcaklarının olduğu dönemde gündüzlerin sıcak, gecelerin ise ayaz olduğunu ifade eden Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse de, en belirgin özelliğinin geceleri gökyüzünün açık olması, sabah ise sis ve pusun görülmesi olduğunu söyledi.