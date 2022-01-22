Dikkat! Omicron'da ölüm oranı Delta'ya göre 8 kat daha...

Robert Koch Enstitüsü (RKİ) veri uzmanı Profesör Christian Hesse, Delta ve Omicron mutasyonları arasındaki ölüm oranlarını analiz etti. Araştırmayı sonuçlarını paylaşan bilim adamı, Omicron’a bağlı ölüm oranlarının Delta’ya göre 8 kat daha az olduğunu belirtti. Omicron’un diğer mutasyonlara göre daha hızlı yayıldığını ve daha hafif atlatıldığını belirten Hesse, Güney Afrika, ABD ve İngiltere’den gelen verilere göre Omicron mutasyonuna bağlı ölümlerin daha düşük olduğunu sözlerine ekledi.

Yeni Vakalarin Yüzde 89’U Omicron

Profesör Christian Hesse, Omicron'un geçen hafta ülkedeki Covid-19 vakalarının yüzde 89'unu oluşturduğunu da açıkladı. Omicron vakalarının bir hafta içinde yüzde 40’lardan yüzde 80’lere çıktığını belirten Hesse, buna paralel olarak haftalık insidans sayılarının iki katına çıkmasının mutasyonun hızlı yayılışına bir örnek olduğunu ifade ederek, Omicron’u bir gelgit dalgasına benzetti. Omicron mutasyonuna yakalanan hastaların yoğun bakım servisleri yerine genel serviste tedavi olduğunu belirten Hesse, “Omicron ile enfekte olan her 10 kişiden biri ve Delta ile enfekte olan her 5 kişiden biri hastaneye yatıyor” dedi.

Hesse, Omicron vakalarındaki artışın sürmesi halinde yoğun bakım ünitelerinin sayısının tekrar artacağını da belirtti.

Omicron Belirtileri Neler?

Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte koronavirüsün tüm belirtileri baştan aşağıya değişti. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan haberde uzmanlar, iki yeni yeni semptoma işaret etti. Buna göre, Omicron ile enfekte olup kusma ve mide bulantısı ile karşı karşıya kalan kişi sayısında bir artış görüldüğü açıklandı. ABD’nin en yetkili sağlık kuruluşlarının başında gelen Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de mide bulantısı ve kusmayı koronavirüs belirtileri arasında gösterdi. Omicron varyantının baskın tür olması sonrası listeyi güncelleyen CDC'ye göre, Covid-19'da en çok görülen semptomlar ise şu şekilde:

Ateş veya titreme, öksürük, nefes darlığı veya nefes almada zorluk, tükenmişlik, kas veya vücut ağrıları, baş ağrısı, yeni tat veya koku kaybı, boğaz ağrısı, tıkanıklık veya burun akıntısı, mide bulantısı ve kusma, ishal