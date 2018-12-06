Metrobüs arızalandı! Uzun kuyruklar oluştu
Şirinevler'de metrobüs arızalandı, seferlerde aksamalar yaşandı. Şirinevler Durağı'ndan vatandaşlar yağmur altında yürümek zorunda kaldı06 Aralık 2018 Perşembe 09:12
Şirinevler'de metrobüsün arızalanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu, çok sayıda kişi yolda yürümek zorunda kaldı.
Şirinevler Metrobüs Durağı'nda Topkapı yönünde saat 08.30 sıralarında metrobüs arızalandı. Arızalı araç nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu .Çok sayıda kişi metrobüs yolunda yürüdü. Arızalı aracın kaldırılmasının ardından yoğunluk yavaş azalmaya başladı.
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