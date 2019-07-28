Meteoroloji'den uyarı yapıldı! Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre sıcak havanın etkisini göstereceği yurt genelinde 1 Ağustos günü bazı illerde sağanak yağış etkili olacak.28 Temmuz 2019 Pazar 08:33
Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Sıcak havanın etkili olduğu yurt genelinde 1 Ağustos günü bazı illerde sağanak yağış bekleniyor.
Sağanak yağmur uyarısı
Haftanın son gününde yurdun tamamı güneşli havanın etkisinde. Sıcaklık özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yüksek derecede hissedilecek. Hava sıcaklığı buradaki illerde 40 dereceye ulaşmış durumda.
Hafta genelinde güneşli hava etkili olsa da perşembe günü bazı yerlerde sağanak yağış bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta sağanak yağış etkisini gösterecek.
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