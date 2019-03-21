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Meteoroloji'den sağanak ve şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı ve güney bölgeleri yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken kıyı bölgelerinde şiddetli rüzgarın hakim olması bekleniyor

21 Mart 2019 Perşembe 06:27
Meteoroloji'den sağanak ve şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Muğla'nın doğu, Burdur'un batı kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ülkemiz genelinde kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde yer yer kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 3°C, 15°
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 13°C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 11°C
Az bulutlu

TRABZON 6°C, 10°C
Az bulutlu

ERZURUM -4°C, 7°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 1°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 07:13
  1. Uşak
  2. Muğla
  3. Denizli
  4. Burdur
  5. Antalya
  6. Afyon
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