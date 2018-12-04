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Meteoroloji'den Marmara için yağış uyarısı

Meteoroloji'den alınan verilere göre Edirne dışında Marmara Bölgesi genelinde hava durumunun hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

04 Aralık 2018 Salı 09:32
Meteoroloji'den Marmara için yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacak. 

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin genelinde, Edirne dışında akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu geçmesi öngörülüyor. 

Bölge genelinde yer yer pus ve sis beklenirken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 09:32
  1. Marmara
  2. Edirne
  3. yağmur
  4. Meteoroloji

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