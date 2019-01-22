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Dikkat! Meteorolojiden o bölgelere yağış uyarısı

Meteoroloji bazı iller için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Orta Karadeniz, Rize ve Artvin kıyılarında yağış bekleniyor.

22 Ocak 2019 Salı 06:15
Dikkat! Meteorolojiden o bölgelere yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, salı günü Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Orta Karadeniz, Rize ve Artvin kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların bu gece saatlerine kadar Antalya'nın batı kıyılarında kuvvetli, il merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının Karadeniz kıyılarında 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, salı günü Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 06:15
  1. Rize
  2. Artvin
  3. Antalya
  4. meteoroloji
  5. yağmur
  6. yağış

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