Bu illerde yaşanyanlar dikkat! Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu,Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi,Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların,Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ileBursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklindeolacağı öngörülüyor.

Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Artvin'in 700 metre ve üzeri rakımlıyerlerinde kar, doğusunda (Şavşat) yoğun kar (20-40 santimetre), Ardahan'da görülecek kar yağışlarının ise kuzeyinde (Posof, Hanak ve Damal) yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.