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Meteoroloji'den 6 bölge için uyardı

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, Ege Bölgesi hariç tüm Türkiye sağanak yağışın etkisi altında. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederken, yağışlar pazar gününe kadar etkisini sürdürecek

19 Nisan 2019 Cuma 08:10
Meteoroloji'den 6 bölge için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Isparta’nın doğu, Burdur’un güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak

İZMİR 10°C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ADANA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DİYARBAKIR 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 08:10
  1. Kütahya
  2. Isparta
  3. Burdur
  4. Afyon
  5. Yağış
  6. uyarı
  7. Meteoroloji
  8. GÜNCEL Haberleri

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