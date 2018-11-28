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Dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar kapıya dayandı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

28 Kasım 2018 Çarşamba 21:42
Dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar kapıya dayandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Trakya’da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurmuştu.

Edirne’de, akşam saatleri itibariyle yer yer devam eden sağanak yağışı yerini, karla karışık yağmura bıraktı. Yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Kar yağışının aralıklarla cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Don ve buzlanma uyarısı

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Taşkın tehlikesine dikkat!

Yapılan son tahminlere göre Perşembe gece saatlerine kadar devam edecek yağışlar Muğla’nın il merkezi ve Marmaris ilçesi ile Antalya’nın Manavgat ilçelerinde taşkın tehlikesi oluşturuyor. Söz konusu ilçelerde; köprü, menfez vb. yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz ediyor.

Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden esmekte olan rüzgarın yarın Çarşamba öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğuya (Poyraz) dönerek kuvvetini arttırması; İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere Marmara’nın Batısı ve Kuzey Ege’de 29.11.2018 Perşembe gece saatlerine kadar zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İBB uyardı! 3 gün etkili olacak

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 21:42
  1. Tekirdağ
  2. Muğla
  3. Kırklareli
  4. Edirne
  5. Çanakkale
  6. Antalya
  7. Meteoroloji
  8. kar yağışı
  9. İstanbul kar yağışı
  10. kar yağışı uyarısı

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