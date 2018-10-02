Marmara'nın doğusunda sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji'den alınan verilere göre Marmara Bölgesi'nin doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.02 Ekim 2018 Salı 09:53
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğu kesimlerinde sabah saatlerinde sağanak tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
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