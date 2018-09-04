Sözleşmeli öğretmenlere eş durumu ataması hakkı tanındı
Milli Eğitim Bakanlığı, her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlere eş durumu ataması hakkı tanıdı. Bundan yararlanmak için öğretmenlerin 30 Eylül’de görev yaptığı ilde 1 yıllık çalışma süresini tamamlamış olması gerekiyor.04 Eylül 2018 Salı 14:16
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her ikisi de sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eğitimcilere atama müjdesi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eşlerden her ikisi de sözleşmeli öğretmen olarak göre yapanlar, eş durumuna bağlı atama başvurusu yapabilecek.
Bu kapsamda 30 Eylül itibariyle görev yaptıkları ilde 1 yıllık çalışma süresini dolduran öğretmenler, sözleşmeli diğer eşin görev yaptığı şehre atanmak için dilekçelerini 10 Eylül’e kadar görev yaptıkları ildeki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verebilecekler.