Sözleşmeli öğretmenlere eş durumu ataması hakkı tanındı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her ikisi de sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eğitimcilere atama müjdesi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eşlerden her ikisi de sözleşmeli öğretmen olarak göre yapanlar, eş durumuna bağlı atama başvurusu yapabilecek.

Bu kapsamda 30 Eylül itibariyle görev yaptıkları ilde 1 yıllık çalışma süresini dolduran öğretmenler, sözleşmeli diğer eşin görev yaptığı şehre atanmak için dilekçelerini 10 Eylül’e kadar görev yaptıkları ildeki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verebilecekler.