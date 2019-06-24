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Dikkat! Kola ve meyve sularında alkol var

Gıda Hareketi Başkanı Kemal Özer, geçmiş yıllarda katıldığı bir programda kola ve meyve sularının içerisinde alkol bulunduğunu deşifre etti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 05:02

Yeni Söz Genel Yayın Yönetmeni ve Gıda Hareketi Başkanı Kemal Özer, geçmiş yıllarda katıldığı bir programda "alkolsüz içecekler" olarak sınıflandırılan kola ve meyve sularının içerisinde alkol bulunduğunu söyledi. Özer, kola ve meyve suyu yapımında alkolü ucuz ayrıştırıcı olarak kullanıldığını söyleyerek bunların etiketlere yazılmadığını ve devletin etiketleme organlarının da buna göz yumduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 05:02
  1. alkol
  2. meyve suyu
  3. kola
  4. alkolsüz içecekler

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