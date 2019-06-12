0553 313 94 23

Dikkat gök gürültülü yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’de kuvvetli yağış beklendiği yönünde uyarılarda bulunuldu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:02
Dikkat gök gürültülü yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’de kuvvetli yağış beklendiği yönünde uyarılarda bulunuldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Son radar verileri ve tahminlere göre, Trakya Kesiminde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne’nin güneyi ile Tekirdağ’ın batısı ve Kırklareli’nin güneybatısında önümüzdeki 2 saat süresince kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Motosiklet tutkunları jandarmanın yıl dönümünü kutladı
    1. Motosiklet tutkunları jandarmanın yıl..
    2. Manchester United'den kadroya takviye
    3. Denizde boğulan lise öğrencisinin..
    4. Hazine nakit gerçekleşmeleri
    5. Ankara’da cinayetin firari sanığı..
    6. Tosya’da Haziran ayı meclis toplantısı..
    7. ‘Muhteşem Yüzyıl’ın kıyafetlerini..
    8. "Türkiye Filistin'e teknik desteğe..
    9. Su arızası giderildi
    10. Manisa BBSK Ceyhun Cabadak ile..
    11. Yağ aldırma ameliyatının ardından..
    12. Antalya’da 7 ton etil alkol ele..
    13. Siirt’te traktör ile minibüs çarpıştı:..
    14. Faytonların atları tarımın hizmetine..
    15. TBMM Genel Kurulu
    16. Kula Halk Eğitim Merkezinden yılsonu..
    17. Zabıtadan kural tanımaz sürücülere..
    18. Devrek’te Yaz Şenlikleri stantları..
    19. AK Parti'nin itirazı sonrası YSK'dan..
    20. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2019..
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!