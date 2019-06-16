'Dikkat edilmeli milli-manevi duygulara haiz başkanı seçelim'

23 Haziran İstanbul seçimlerinde dürüst olan kazanır… Hele bir bakalım adaylar neler yapmış…

Sayın Binali Yıldırım başbakanlık, bakanlık, meclis başkanlığı yaptı şaibesini duymadım… Küfürler savurduğunu duymadım, yolsuzluğunu duymadım, içi-dışı bir olan Türkiye sevdalısı devlet yanlısı olan bir insan… Hiç hakkı olmayan işleri istediği ne duyuldu nede görüldü…

Hataları var mı elbette insandır hata yapabilir geçenlerde bir konuşmasında kürdistan-lazistan kavramlarını kullanması yanlış bir hareketti… Gerek yok bu kelimeleri kullanmaya hata yapma lüksümüz yok artık… Bu kavramlar Binali Beyin karşısındakilere prim şansı verdi. Ma’mafih anlatmak istediği birlik beraberlik vurgusuydu lâkin her siyasinin başına gelebileceği gibi taraflı basının algısına maruz kaldı. Burası Türkiye ay yıldızlı bayrağın altında asırlardır hep birlikte yaşıyoruz… 16 Haziran akşamı yapılacak ikili münazara da sakin olan kendi olan, gönüllere hitap eden oyları toplar ma’mafih agresif hareketler yapan, yalan söyleyen, tipik muhalefet yapan, doğruya - yanlış diyen ise kaybeder…

Binali Bey çıkıp sadece projelerini anlatmalı kendini şirin göstermesine lüzum yok. Sadece babacan tavırlarını ortaya koyması yeterli olacağı kanaatindeyim. Çok iyi hatip olmayabilir ama babacan biri…

Çok boğmaya gerek yok millet her şeyi görüyor… Aman birilerinden oy alacağım, aman oy gitmesin kaygısıyla bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmamak; yıpratmamak elzemdir… Türkiye tanıyor topal Dursun’un oğlunun yaptığı işleri…

Diğer adayımıza gelince Sayın Ekrem Bey Beylikdüzü belediye başkanlığı yaptı. Neler yaptığını hepimiz biliyoruz heykelci başkan olarak iyi tanırız… Beylikdüzü’nde yaşam vadisi parkının ortasına “Türk ordusu Kıbrıs’a geldiğinde kurtaracak tek bir Türk bile bulamayacaktır” diyen Türk katili ve düşmanı zevat başpiskopos Makarios’un heykelini yaptırmıştı… Bu da ona ciddi manada kan kaybettirdi itibarını zedeledi… Maalesef seçim sürecini iyi yönetemediler balon yarı yolda patladı. Büyük ihtimal proje de patlar çünkü Kemal Bey kızdığı kulislerde söylenmekte; hayırdır sen genel başkanlığa mı oynuyorsun, demiş… Daha seçim arenasında psikolojim bozuldu demek ne oluyor?

Ayrıca sen neredeyse koskoca ülke büyüklüğünde bir şehri yönetmeye talip oluyorsun… Valiye hakaret ettiğini muhalefetin medyası “Fox Tv” Portakal Bey “hakaret etmemeliydin yanlış yaptın devlet hepimizin devleti, vali devletin valisi” demedi mi?

Şimdi çıkıp masum rolüne yatıp ben “İTLİK” yapmıştır demedim, diyerek yalana müracaat etmeye, siyasette lüzum yok yakışmıyor… Nezaketen validen özür dileyeceği yerde vali benden özür dilesin demek de ne olmakta… Bu ne kibir bu ne burnu havadalık Ekrem Bey…

Ne engel oluyor özür dilemene?

Unutmayalım ki bu millet özrü sandıkta dilettirir… Mesela İspark işletmelerini hdpkk ya verileceği söylentilerine çıkıp da; bu haber yalandır biz onlarla iş tutmayız, diyen olmadı. Karadeniz turunda bozkurt işareti yapana karşılık verme denilmesi neyin nesi kime şirin gözüktünüz orada?

Yunanistan da yerel gazetede atılan manşet “İstanbul’u fetheden Yunan” neden çıkıp da bu gazete densizlik etmiş haddini aşmış denilemedi?

Hdpkk’ya tek bir kelime edilmiyor! Bizim oylarımızla kazandın demedi mi Sezai Temelli!? Niye çıkıp da hadi oradan benim sizin oyunuza ihtiyacım yok diyemedi?

Ekrem Bey Hdpkklı Demirtaş’ın aktif siyasetteyken çizdiği çizgiyi beğendiğini ve bu çizginin Türkiye için bir fırsat niteliğinde olduğunu aynı zamanda Hdpkk’nın önündeki duvarları yıkacağını söylemekte. Ülkeye zararlı olan birileri için ne kadar doğrudur bu tutum… Akabinde fetöcü hainlerin direkt oylarınızı Ekrem Beye verin diyen videolarına ve haberlerine istinaden biz hainlerin oylarıyla seçilmeyiz denmedi? Çay ocağında musakka-antrikot muhabbeti yapıp da işçi musakka yerse ben de onu yerim deyip sonrası vip ten geçmek nasıl oluyor hangi sıfatla vip olunuyor? Uzun lafın kısası İstanbul stratejik bir konuma sahip herkesin gözü orada… Dikkat edilmeli milli-manevi duygulara haiz başkanı seçelim, bu ülke bizim...