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Dikkat dağınıklığı yaşıyorsanız...

Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda görülebilen dikkat dağınıklığı nasıl tedavi edilir? İşte dikkat dağınıklığını önlemenin yolları...

24 Temmuz 2018 Salı 21:04
Dikkat dağınıklığı yaşıyorsanız...

DİKKAT DAĞINIKLIĞI YAŞAYANLARA BİRKAÇ TAVSİYE

- Hazır gıdaların içerisindeki maddelerin dikkat dağınıklığına yol açtığı tespit edildiğinden dolayı paketli gıdalardan uzak durulmalı.

- Her gün düzenli olarak egzersiz hareketleri uygulanmalı.

- Olumlu insanlarla iletişim  içinde olarak negatif düşüncelerden uzak durulmalı.

- Aynı anda birçok işi birden yapmaya çalışmayın, her zaman tek bir işe konsantre olmaya çalışılmalıdır.

- Ajanda kullanmak alışkanlık haline getirilmelidir. Yapılacak işler yazarak planlanmalıdır.

- Elektronik ürünler gereksiz yere kullanılmamalıdır.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 21:04
  1. dikkat dağınıklığı

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