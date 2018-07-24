Dikkat dağınıklığı yaşıyorsanız...

DİKKAT DAĞINIKLIĞI YAŞAYANLARA BİRKAÇ TAVSİYE

- Hazır gıdaların içerisindeki maddelerin dikkat dağınıklığına yol açtığı tespit edildiğinden dolayı paketli gıdalardan uzak durulmalı.

- Her gün düzenli olarak egzersiz hareketleri uygulanmalı.

- Olumlu insanlarla iletişim içinde olarak negatif düşüncelerden uzak durulmalı.

- Aynı anda birçok işi birden yapmaya çalışmayın, her zaman tek bir işe konsantre olmaya çalışılmalıdır.

- Ajanda kullanmak alışkanlık haline getirilmelidir. Yapılacak işler yazarak planlanmalıdır.

- Elektronik ürünler gereksiz yere kullanılmamalıdır.