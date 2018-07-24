Dikkat dağınıklığı yaşıyorsanız...
Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda görülebilen dikkat dağınıklığı nasıl tedavi edilir? İşte dikkat dağınıklığını önlemenin yolları...24 Temmuz 2018 Salı 21:04
DİKKAT DAĞINIKLIĞI YAŞAYANLARA BİRKAÇ TAVSİYE
- Hazır gıdaların içerisindeki maddelerin dikkat dağınıklığına yol açtığı tespit edildiğinden dolayı paketli gıdalardan uzak durulmalı.
- Her gün düzenli olarak egzersiz hareketleri uygulanmalı.
- Olumlu insanlarla iletişim içinde olarak negatif düşüncelerden uzak durulmalı.
- Aynı anda birçok işi birden yapmaya çalışmayın, her zaman tek bir işe konsantre olmaya çalışılmalıdır.
- Ajanda kullanmak alışkanlık haline getirilmelidir. Yapılacak işler yazarak planlanmalıdır.
- Elektronik ürünler gereksiz yere kullanılmamalıdır.
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