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Dikkat! Nüfus müdürlükleri hem cumartesi hem de pazar günü açık

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle hafta sonu il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hizmet vereceği açıklandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:13
Dikkat! Nüfus müdürlükleri hem cumartesi hem de pazar günü açık

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle vatandaşların iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla 5 Mayıs Cumartesi ve 6 Mayıs Pazar günleri il ve ilçe nüfus müdürlükleri hizmet verecektir" ifadesi kullanıldı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 14:13
  1. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
  2. 24 haziran seçimleri

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