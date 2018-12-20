Dikkat çeken zamanlama! ABD bu kez Patriot ile oyalayacak

2015 yılında Ankara-Moskova arasındaki uçak krizine ve Suriye'de DEAŞ'ın işgal ettiği bölgeden füze saldırıları olmasına rağmen Patriot hava savunma sistemini hiçbir gerekçe sunmadan Türkiye'den çeken ABD, TSK'nın Fırat'ın doğusuna harekâtı öncesi ilginç bir adım attı. Washington, Patriot alımı için Ankara'nın uzun bir süre önce yaptığı başvuruyu onayladı. Hava savunma sistemi tedariki için Türkiye'nin açtığı ihaleye 2013 yılında katılan ancak teknoloji paylaşımına ilişkin işbirliğine yanaşmayan ABD'nin 5 yıl sonra attığı bu adım, zamanlaması itibariyle manidar bulundu. 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay veren ABD Dışişleri Bakanlığı, 'ortak üretim' ya da 'teknoloji paylaşımı'na ilişkin detay vermedi.

Ankara cevap bekliyor

3,5 milyar dolar istenen ABD'li Patriotlara karşı Türkiye, 2 adet S-400 hava ve füze savunma sistemini Rusya'dan toplamda 2,5 milyar dolara satın almıştı. Ankara, önce Patriot satışını Kongre'nin de onaylamasını, ardından daha önce ilettiği talep yazısına Washington'un cevap vermesini bekliyor. Türkiye'nin 'teknoloji paylaşımı' ve 'düşük fiyat' tekliflerinin kabul görüp görmediği ABD'nin yanıtıyla belli olacak. Patriot satışına Kongre onayı çıksa bile Türkiye'nin teklifindeki ayrıntılara ilişkin pazarlık sürecinin yeniden başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Daha ucuza daha iyisi

Türkiye, ABD'den bu talebini fiyat indirimi, ortak üretim ve teknoloji transferi beklentisiyle yapmıştı. ABD bir tek Patriot sistemi için 3,5 milyar dolar isterken Türkiye, Rusya'nın yaptığı büyük fiyat indirimiyle 2 adet S-400 sistemini 2,5 milyar dolara satın almıştı. Üstelik ilk iki sistemin hazır alımı ardından 3 ve 4. sistemlerin ortak üretim ve teknoloji transferi ile satışı konusunun görüşülmesi konusunda da mutabakata varılmıştı. S-400'lerin birçok açıdan Patriotlardan daha iyi bir sistem olduğu biliniyor. Bu tablo karşısında Türkiye, Amerikalı 'müttefikinden' sadece satışa onay değil aynı zamanda cazip tekliflerle de masaya gelmesini bekliyor.

S-400’le ilgisi yok

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'ye Amerikan füze savunma sistemlerinin olası satışının ve Türkiye’ye Rus S-400 komplekslerinin gönderilmesinin birbirine bağlı süreçler olmadığını bildirdi. Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunlar birbirlerine bağlı süreçler değil. Bu durumda biz Türk meslektaşlarımızla mevcut olan anlaşmaları yerine getiriyoruz. S-400 kontratı ve projesinin hayata geçirilme aşamasında olduğunu ve bunun devam edeceğini biliyorsunuz" dedi. Peskov ayrıca, Rusya ve Türkiye’nin S-400 kontratının Ankara’nın hiçbir bilgiyi açığa çıkarmamasını öngördüğünü ve Moskova’nın bu konuda Türk partnerlerine güvendiğini belirtti. (Yeni Şafak)