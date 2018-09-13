Dikkat çeken 'Nazik' yorumu: Türkiye, Esed rejimine mesaj verdi!

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, MİT’in dış operasyonlar konusunda son dönemde başarılı eylemler gerçekleştirdiğini ve bu noktada MİT’in artan bir kapasitesi olduğunu söyledi. Cilvegözü Sınır Kapısı’na yönelik 2013’de yapılan ve 18 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faillerinin de daha önce Lazkiye’ye yapılan operasyonla yakalandığını hatırlatan Orhan, “O operasyonda bölgedeki muhaliflerden destek alınmıştı. Şimdi Türkiye tek başına destek almadan operasyonu gerçekleştirdi” dedi.

Operasyonun İdlib’deki gelişmeler ışığında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Orhan, “Esad rejiminin de en güçlü olduğu, kalesi olarak tanımlanan bir yerden bu ismin getiriliyor olması, Türkiye’nin bu bölgeleri dahil hedeflediğini gösteriyor. Bu aynı zamanda Türkiye’nin İdlib üzerinden rekabette olduğu Suriye rejimi ve Rus güçlerine ciddi bir mesaj verecektir” dedi.

‘MİT’İN OPERASYON KABİLİYETİ’

SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun ise Lazkiye gibi iyi korunan bir bölgeden Nazik’in getirilmesine dikkat çekerek “Son dönemde yurt içi ve yurt dışında terör örgütü yöneticilerinin MİT’in yaptığı istihbaratlar sonucunda yerlerinin tespit edilip tasfiye edilmesi, MİT’in istihbarat toplama ve sonrasında operasyon yapma kabiliyetini gösteriyor” dedi. Suriye devriminin başından itibaren Esad’ın, Türkiye’yi düşman unsuru olarak gördüğünü belirten Acun, şunları söyledi:

“Rejim, PKK’nın Suriye yapılanması PYD/YPG’yi ciddi anlamda destekledi. Lazkiye’de çeşitli terör yapılanmaları oluşturup, bunları Türkiye’nin kırılgan bölgeleri olarak gördükleri Hatay ve Reyhanlı gibi bölgelere saldırılar yaptırmak için kullandılar. Yakalanan kişinin itirafları ve Suriye istihbaratı ile bağlantılı olması bu ilişkiyi de gözler önüne serdi. Türkiye’yi Suriye denkleminin dışına itebilmek için ciddi çabaları var. Lazkiye’de çeşitli PKK unsurları ile Suriye muhaberatının oluşturduğu terör hücre yapılanmaları var. Türkiye’yi, İdlib’de geri adım atmaya, zorlamaya çalışıyorlar. Bu açıdan Türkiye’nin İdlib konusunda geri adım atmayacağının bir işareti.”

TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ ÇALIŞMA

MİT Başkanlığı, FETÖ’cülere karşı son dönemde yürüttüğü başarılı sınır ötesi operasyonlara bir yenisini de Lazkiye’de gerçekleştirdiği bu müthiş operasyonla eklemiş oldu. Herhangi bir yabancı devletten istihbari ya da lojistik desteğin alınmadığı operasyonda, tespit, izleme, operasyon ve nakil aşamaları tamamen MİT Başkanlığı unsurlarınca gerçekleştirildi. Operasyonla, Reyhanlı saldırısını gerçekleştirip, kaçan Nazik’in derdest edilip yurda getirilmesi, FETÖ, PKK ve diğer terörist unsurlar için de psikolojik çöküntüye neden oldu.

KAYNAĞINDA YOK EDİLİYOR

Türkiye, özellikle 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında “terörle kaynağında mücadele” amacıyla sınır ötesi operasyonlar gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda güvenlik güçleri arasındaki koordinasyonla, başta PKK ve FETÖ üyesi olmak üzere çok sayıda terörist Türkiye’ye getirildi. Bu son operasyon, Türkiye’nin terörle kaynağında mücadele konsepti kapsamında güçlü mesafeler kat ettiğini ve daha önce gerçekleştirilen operasyonların da rastlantı olmadığını da göstermesi açısından dikkate değer bulundu.

Reyhanlı saldırısı davasında karar bu yıl 23 Şubat’ta çıkmıştı. Nazik’in de aralarında bulunduğu firari 8 terörist kırmızı bültenle aranıyordu. İddianameye göre, Nazik’in 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.