0553 313 94 23

Wall Street Journal, Trump'ı yerden yere vururken Erdoğan'a övgüler yağdırdı

Amerikan Wall Street Journal gazetesi bugünkü başyazısında, Suriye'de "harika bir sonuç" elde ettiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ı yerden yere vurdu. Gazete "Erdoğan silip süpürdü; Türkiye Suriye'de istediğini aldı." diyerek Erdoğan'a övgüler yağdırdı.

24 Ekim 2019 Perşembe 08:21
Wall Street Journal, Trump'ı yerden yere vururken Erdoğan'a övgüler yağdırdı

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi bugünkü başyazısında, Suriye'de "harika bir sonuç" elde ettiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi. WSJ, "Bu doğru ama eğer Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çıkarlarını kastediyorsa" dedi.

WSJ başyazısında, "Trump'ın Twitter hesabından yapığı açıklamada, 'büyük başarı' olarak lanse ettiği şey, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Suriye'deki işgalini yaklaşık 20 mil (32 kilometre) derinlikte durdurmayi kabul etmesinden" ibaret. Bu en azından bir süre Kürletin yaşamlarını kurtaracak" diyor ve ekliyor:

"Eskiden ABD'nin yardımıyla kontrol edilen topraklardan çekilme pahasına."

WSJ'ye göre, Türk ve Rus güçlerinin, sınırda ve büyük oranda Suriye'nin kuzeyinde devriye gezecek olmaları, Rusların bölgede güç dengesini kontrol edecekleri anlamına geliyor. ABD'nin terk ettiği, önlerinde iyi seçenek olmayan Kürtler de hayatta kalmak için Ruslarla ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la anlaşmalar yapıyor.

'Trump'ın bahsettiği bölge Esad, Türkiye, Rusya ve İran için güvenli'

WSJ, "Trump 'güvenli bölge'yle övünüyor. Kastettiği Sayın Esad, Türkiye, Rusya ve İran için güvenli bir bölge olmalı" diyor.

Gazetedeki başyazı şöyle noktalanıyor:

"Sayın Trump, yaptırımları kaldırarak anlaşılmaz bir şekilde Sayın Erdoğan'a yönelik müsamahalı tavrını sürdürüyor. Amerikalı Pastör Andrew Brunson'ı serbest bırakmak dışında, ki kendisi haksız bir şekilde tutuklanmıştı, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Sayın Trump ya da Amerikan çıkarları için ne yaptığından emin değiliz. Sayın Trump, ABD'nin tüm uyarılarına ve Türkiye'nin NATO üyesi olarak yerine getirmesi gereken yükümlülüklere karşın, Rusya'dan S-400 füzeleri alan Sayın Erdoğan'a yaptırım uygulamayı, onu cezalandırmayı reddetti...

"ABD Temsilciler Meclisi'nde geçen hafta kabul edilen ve Sayın Trump'ın Suriye'den hızla çekilme kararını kınayan yasa tasarısı, Senato'dan da geçmelidir. Bir diğer seçenek de yönetime, S-400'leri konuşlandırdığında ve ABD'nin çıkarlarına zarar verdiğinde Türkiye'ye yaptırım uygulaması talimatı vermektir. Sayın Trump böylesi bir tasarıyı veto edebilir. Ancak dünya o zaman Başkan'ın geri çekilme arzusunun ABD'nin arzusu olmadığını bilmiş olacaktır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 08:21
  1. Wall Street Journal (WSJ)
  2. Suriye
  3. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. ABD Başkanı Donald Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e ulaştı
    1. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
    2. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
    3. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
    4. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
    5. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    6. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
    7. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
    8. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
    9. Galatasaray'da Küfür krizi!
    10. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
    11. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
    12. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
    13. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    14. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
    15. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
    16. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
    17. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
    18. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
    19. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
    20. Arakanlılara yönelik 'savaş..
    21. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
    22. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    23. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
    24. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
    25. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    26. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
    27. Firari eski Patnos Belediye Başkanı..
    28. Lübnan'daki Filistinlilere..
    29. 24.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    30. Beyaz Saray yetkilisinden 'Suriye'de..
    Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
    Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor

    Günün Karikatürü

    24 Ekim 2019
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi