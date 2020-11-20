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Korona Virüs Dikkat çeken uyarı: Kovid-19 için kullanılan ilaç askıya alındı!
Korona Virüs

Dikkat çeken uyarı: Kovid-19 için kullanılan ilaç askıya alındı!

1 Mayıs'ta ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından hem erken evre koronavirüs hastalarına hem de daha ileri semptomları olanların tedavisi için önerilen Remdesivir hakkında Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Açıklamada, Remdesivir'in koronavirüs hastalarına bir etkisi görülmediği için bu ilacın verilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 19:54:00 -
Dikkat çeken uyarı: Kovid-19 için kullanılan ilaç askıya alındı!

Türkiye'de de kullanılan Remdesivir isimli ilaç hakkında Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. DSÖ, Remdesivir isimli ilacın koronavirüs hastalarına bir etkisi görülmediği için bu ilacın verilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, Remdesivir ilacının koronavirüs ile hastaneye yatırılan hastalar için tavsiye edilmediği, ne kadar hasta olduklarına bakılmaksızın, hayatta kalmalarına ve solunum ihtiyacına yardımcı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığı belirtildi.

Askıya alınanlar bölümüne alındı

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü, Remdesivir'in hastanede yatan Kovid-19 hastalarında kullanımına karşı yeterlilik listesinden askıya alınanlar bölümüne alındığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasarevic, "Askıya alma işlemi, DSÖ'nün ilacı tedavi için tavsiye etmediği anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde ise Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Şimdilik, kortikosteroid deksametazon, Kovid-19'u şiddetli geçiren hastalarda etkili olduğu ortaya çıkan tek terapötiktir" demişti. NIAID Direktörü Dr. Anthony Fauci, Nisan ayında Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilacı alan Kovid-19 hastalarının "plasebo" alan hastalara kıyasla yüzde 31 daha hızlı iyileştiğini açıklamıştı.

 

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Yorumlar

A.GEDİKLİ

DSÖ Ü VİRÜSÜN YAYILMASI İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR.  
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