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Fransız diplomattan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Tüm dengeler değişir!

Fransız diplomat, Rusya ve Türkiye arasında Soçi'de varılan Suriye mutabakatıyla ilgili olacak çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasının uluslararası güç dengesinde değişime neden olacağını belirten diplomat, AB'nin jeopolitik stratejisini yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

25 Ekim 2019 Cuma 09:12
Fransız diplomattan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Tüm dengeler değişir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'de görüşerek Suriye konusunda mutabakata varmasının yankıları sürüyor. Rusya'da gerçekleştirilen iki liderin tarihi görüşmesini dünya yakından takip etti. Soçi'de kabul edilen mutabakatın Suriye'nin kuzeyinde uygulanmaya başlamasıyla bir çok ülkeden yorumların gelmesine neden oluyor. Bu bağlamda Fransız bir diplomat Türkiye ve Rusya'nın kabul ettiği Suriye mutabakatıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"Uluslararası güç dengesinde değişime neden olur"

Bloomberg'e konuşan Fransız diplomat, Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşmasının uluslararası güç dengesinde değişime neden olacağını söylerek Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu.

AB jeopolitik stratejisini yeniden değerlendirmeli

Fransız diplomat, Türkiye'nin, Rusya ile yakınlaşmasının, uluslararası güç dengesinde Avrupa’yı jeopolitik stratejisini yeniden değerlendirmeye zorlayacak bir değişime neden olabileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 09:12
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Soçi
  3. Suriye
  4. Rusya

YORUM YAZ

  • sonersoner16 sa önce
    Türkiyenin yer değiştirmesi yıllardır sindirdiğiniz balkanlarında yer değiştirmesi demek, sizin zevki sefa krallığınız bitiyor, derdiniz o
  • Adige NogayAdige Nogay17 sa önce
    Yakında zaten tarihe gömüleceksiniz AB.. boşuna pilan proje yapmayın, gerek yok. Sizi kimse hatırlamayacak bile
  • SadettinSadettin17 sa önce
    Bu fransız diplomatın adı yokmu ?

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