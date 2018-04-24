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Abdülkadir Selvi açıkladı: Lobiler Erdoğan için devrede

Gazeteci Abdulkadir Selvi Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki arayışın sadece liderler ve partiler üzerinde yürümediğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tasfiye etmek isteyen lobilerin devrede olduğunu öne sürdü.

24 Nisan 2018 Salı 11:42
Abdülkadir Selvi açıkladı: Lobiler Erdoğan için devrede

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 28 Haziran 2018 erken seçimi yaklaşırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tasfiye etmek isteyen bazı lobilerin devrede olduğunu' iddia etti. Selvi, "Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki arayış sadece liderler ve partiler üzerinden yürümüyor" dedi.

Selvi'nin "Abdullah Gül aday olacak mı?" başlıklı yazısının bir kısmı şöyle:

Abdullah Gül'ün adaylığının tartışıldığı bir diğer parti de HDP. "Barış için Gül" formülüyle yola çıkanlar Abdullah Bey'in adaylığını destekliyor. Ancak partide iki ayrı görüş olduğunu belirtmek isterim. Selahattin Demirtaş'ın adaylığını savunanlar ile Gül'ü destekleyenler arasında mücadele sürüyor. HDP'deki düğümü Kandil'in tavrı belirleyecek. Ortak aday konusunda İYİ Parti ve HDP arasında da bir sorun yaşanıyor. İYİ Parti, MHP'ye PKK ile işbirliği yaptılar dedirtmemek için, HDP'nin olduğu bir fotoğraf karesine girmek istemiyor.

Cumhurbaşkanı adaylığına dönük ciddi bir trafik yaşanıyor. Çarşamba akşamı fotoğraf büyük ölçüde netleşecek, hafta sonuna kadar düğüm çözülecek. Ancak Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki arayış sadece liderler ve partiler üzerinden yürümüyor. Erdoğan'ı tasfiye etmek isteyen lobiler, etkin bir şekilde devrede.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 11:42
  1. Abdülkadir Selvi
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    O Lobiler Havasını Alacaklar. Hiç Şüphesiz ki.
  • Seren Seren 1 sa önce
    Niye akp kazanmak zorundamı hayırdır illaki kazanmak zorundamıkimsenin tapulu malı değil o koltuklarburası türkiye cumhuriyeti ortadoğu değil
  • IkraIkra1 sa önce
    Bu faaliyet huc durmadi ki sindi yurusun..su uyur dusman uyumaz
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