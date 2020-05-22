Dikkat çeken sözler: CHP'de birileri Kılıçdaroğlu'nu sabote etmeye mi çalışıyor?

CHP'nin skandala dönüşen Anıtkabir ziyaretinde, Kemal Kılıçdaroğlu 18 dakika boyunca tek başına bekletilmişti. Bu görüntüleri kamuoyuna CHP'li Tuncay Özkan'a yakınlığıyla bilinen ANKA ajansı servis etti. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, CHP'de birilerinin Kılıçdaroğlu'na sabote etmeye çalıştığına dikkat çekti.

Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 19 Mayıs günü Anıtkabir’de güneş altında tek başına 18 dakika beklediği görüntüler, CHP’ye yakın ANKA ajansı tarafından servis edildi. ANKA ajansı, birkaç el değiştirdikten sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’a yakın bir grup tarafından satın alındı. Teknik donanımı güçlendirildi, CHP’nin mitinglerini, genel merkezin faaliyetlerini tek merkezden yayına çıkarabilecek bir ajansa dönüştürüldü. ANKA ve KRT’yi Tuncay Özkan’a yakın bir ekip yönetiyor ve bir anlamda CHP’nin resmi ajansı gibi faaliyet gösteriyor. Bir de CHP’ye yakın Halk TV var.

Eğer ANKA o görüntüleri servis etmese Kılıçdaroğlu’nun Anıtkabir’de düştüğü durumun kimse farkında olamayacaktı. Sanki bu yetmiyormuş gibi, ANKA aynı gün birkaç saat arayla bu kez Kılıçdaroğlu’na alınan yeni makam aracının görüntülerini yayınladı. Kılıçdaroğlu iktidarı lüks makam araçları üzerinden vurmaya çalışırken, adeta “Bak senin bindiğin makam aracı da öyle fakir fukara işi değil, 2 trilyonluk araca biniyorsun” denildi. Algı oluşturmak için, Anıtkabir’deki yalnız adam görüntüsü ve lüks makam aracından bir kare yeter. Önceleri pek ihtimal vermiyordum ama artık “CHP’de birileri Kemal Bey’i sabote mi etmeye çalışıyor” diye ciddi ciddi düşünüyorum.