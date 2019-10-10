Suriye Milli Ordusu'nun araçlarına takılan plakalarda dikkat çeken detay
Fırat'ın doğusuna dün başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Suriye Milli Ordusu'nun araçlarına takılan plakalar dikkatlerden kaçmadı.10 Ekim 2019 Perşembe 11:32
Suriye'nin kuzeyindeki YPG ve DEAŞ'lı teröristleri yok etmek ve Suriyelilere güvenli bölge oluşturmak için Türkiye harekete geçti.
Dün akşam üzeri Barış Pınarı Harekatı başladı. Önce Türk jetleri ve obüsler, Tel Abyad ile Resulayn'daki terör hedeflerini vurdu.
Ardından komandolar sınırı geçerek, kara harekatına başladı.,
Suriye milli ordusu araçlarındaki plaka detayı
Türkiye'ye Suriye'deki operasyonlarda destek veren Suriye Milli Ordusu Cerablus'ta, Barış Pınarı Harekatı için hazırlıklarını tamamladı.
Suriye Milli Ordusu araçlarında plaka detayı ise dikkatlerden kaçmadı. Araçlara "82 TC 1071" ve "82 TC 1453" plakaları takıldı.
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