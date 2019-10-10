Suriye Milli Ordusu'nun araçlarına takılan plakalarda dikkat çeken detay Fırat'ın doğusuna dün başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Suriye Milli Ordusu'nun araçlarına takılan plakalar dikkatlerden kaçmadı.

Suriye'nin kuzeyindeki YPG ve DEAŞ'lı teröristleri yok etmek ve Suriyelilere güvenli bölge oluşturmak için Türkiye harekete geçti. Dün akşam üzeri Barış Pınarı Harekatı başladı. Önce Türk jetleri ve obüsler, Tel Abyad ile Resulayn'daki terör hedeflerini vurdu. Ardından komandolar sınırı geçerek, kara harekatına başladı., Suriye milli ordusu araçlarındaki plaka detayı Türkiye'ye Suriye'deki operasyonlarda destek veren Suriye Milli Ordusu Cerablus'ta, Barış Pınarı Harekatı için hazırlıklarını tamamladı. Suriye Milli Ordusu araçlarında plaka detayı ise dikkatlerden kaçmadı. Araçlara "82 TC 1071" ve "82 TC 1453" plakaları takıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.