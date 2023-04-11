Dikkat çeken Pentagon belgeleri! Güney Kore planı: Sattığı mühimmatların Ukrayna'ya gönderecek!

Pentagon'dan sızdırılan gizli belgeler, Güney Koreli üst düzey yetkililer arasında Ukrayna'ya mühimmat satışına ilişkin endişeleri içeren görüşmeleri ifşa etti.

BBC tarafından incelenen belgeler, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeoul'ün 2 danışmanı arasında geçen görüşmelerde yetkililerin Ukrayna'ya mühimmat satışı konusunda endişelerini gösteriyor.

Geçen yıl Güney Kore, stok sıkıntısı yaşayan ABD'ye top mermisi satışı yapmış ancak bu mühimmatların Ukrayna’ya gönderilmemesini şart koşmuştu.

Devlet Başkanı Yoon'un Dışişleri Danışmanı Yi Mun-hui ile Yoon'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Kim Sung-han arasında 1 Mart'ta yapılan görüşmede, yetkililerin ABD'nin Güney Kore'den aldığı top mermilerini Ukrayna'ya göndermesinden endişe ettiği görülüyor.

Görüşmede, Yi Mun-hui'nin, Yoon'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Kim Sung-han'a, "hükümetin mühimmatların son kullanıcısının ABD olmayacağı konusunda derin endişe duyduğunu" söylüyor.

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Bunun karşılık Danışman Kim, ABD'nin nihai hedefinin mühimmatların Ukrayna'ya ulaştırılması olduğunu belirterek, top mermilerinin ABD yerine Polonya'ya satılmasını öneriyor.

Ayrıca danışmanlar, hükümetin Ukrayna'ya silah satışı politikasında değişikliğe gitmesinin "ABD'nin baskısı altında yapılmış gibi görüneceğini" belirtiyor.

Geçen yıl Güney Kore, stok sıkıntısı yaşayan ABD ile top mermisi satışına için anlaşmaya varmış ancak satılan mühimmatların Kiev'e gönderilmemesini şart koşmuştu.

ABD'nin, Güney Kore'ye Ukrayna'ya silah satması konusunda ısrarcı olduğu biliniyor.

ABD'nin bu ısrarına karşı, savaş durumundaki ülkelere silah satmama politikasını sürdüren Güney Kore, böylesi bir satışın Rusya ile ilişkilere zarar vermesinden endişe duyuyor.

38 North düşünce kuruluşundan Koreli analist Jenny Town, görüşmelere ilişkin değerlendirmesinde, Güney Kore’nin ABD ile Rusya ve Çin arasında bir denge politikası izlediğini söyledi. Belgelerin, Güney Kore hükümetinin Ukrayna'ya silah satışından öte, bu satışın diğer aktörler tarafından nasıl algılanacağını öncelediğini gösterdiğini söyledi.

- Sızdırılan belgeler

Geçen hafta, üzerinde ABD Genelkurmay Başkanlığının arması bulunan, Ukrayna-Rusya savaşı, istihbaratın Rusya, İsrail, Kanada, Güney Kore, Çin ve İran nükleer programına ilişkin faaliyetleri dahil önemli konulara ilişkin askeri ve istihbarat bakımından güncel bilgiler içeren belgeler sızdırılmıştı.

Twitter ve Rus Telegram kanallarında yapılan sızıntıların, ABD'nin diplomatik kriptolarının sızdırıldığı 2010 WikiLeaks skandalı ve 2013'te dijital izleme faaliyetlerinin sızdırıldığı Snowden krizi kadar önemli olduğu belirtiliyor.

Birçok Amerikalı uzman WikiLeaks ve Snowden ifşaatlarına karşın yeni sızıntının öneminin, paylaşılan belgelerin güncel bilgiler içermesinden geldiğine işaret ediyor.

Sızdırılan belgelerin aslında şubat ve martta Discord ve Telegram üzerinden paylaşıldığı ancak yeni fark edildiği belirtiliyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, geçen hafta ortaya çıkan, ABD ordusundan sızdırılan "gizli" belgelerin bazılarının içeriklerinin değiştirildiğini söylemişti.