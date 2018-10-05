Dikkat çeken işbirliği! Ateizm Yahudilere kaldı

Türkiye’de yaptıkları tüm kampanyalara rağmen toplumdan karşılık bulamayan ateistler, soluğu Yahudilerin gölgesinde aldı. Büyük bir yaygara ile kurulan Ateizm Derneği, kurulmasının üzerinden 4 yıl geçtikten sonra fesih kararı aldı.

Yahudi-Ateist işbirliği

Ateizm Derneği 6. Olağan Genel Kurul toplantısı 2. Oturumu düzenlendi. Ateizm Derneği’nin kurucu üyesi ve dernek üyelerinin oluşturduğu "Artık Yalnız Değiliz" grubunun da sözcülüğünü yapan Selin Özkohen’in Yahudi olduğu ortaya çıktı. Bu durum “Ateizm Yahudilere kaldı” olarak yorumlandı.