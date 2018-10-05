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Dikkat çeken işbirliği! Ateizm Yahudilere kaldı

Ateistlerin büyük yaygara kopartarak 2014'yılında kurdukları "Ateizm Derneği"nin kurucu üyesi Selin Özkohen’in Yahudi olduğu ortaya çıktı.

05 Ekim 2018 Cuma 17:06
Dikkat çeken işbirliği! Ateizm Yahudilere kaldı

Türkiye’de yaptıkları tüm kampanyalara rağmen toplumdan karşılık bulamayan ateistler, soluğu Yahudilerin gölgesinde aldı. Büyük bir yaygara ile kurulan Ateizm Derneği, kurulmasının üzerinden 4 yıl geçtikten sonra fesih kararı aldı.

Yahudi-Ateist işbirliği

Ateizm Derneği 6. Olağan Genel Kurul toplantısı 2. Oturumu düzenlendi. Ateizm Derneği’nin kurucu üyesi ve dernek üyelerinin oluşturduğu "Artık Yalnız Değiliz" grubunun da sözcülüğünü yapan Selin Özkohen’in Yahudi olduğu ortaya çıktı. Bu durum “Ateizm Yahudilere kaldı” olarak yorumlandı.

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 17:06
  1. Ateizm Derneği
  2. Ateizm Yahudilere kaldı
  3. Selin Özkohen

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  • hakan tekinhakan tekin1 sa önce
    ne demek yahudi olduğu ortaya çıktı özkohen isminden zaten ne olduğu aşikar
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