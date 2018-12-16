Dikkat çekti... Prens Selman'dan 830 milyon dolarlık söz!

Suudi Arabistan ziyaretinden dönen Yusuf eş-Şahid, basına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, ülkesine 830 milyon değerinde yatırım ve mali yardım taahhüt ettiğini söyledi.

Bu miktarın 500 milyon dolarının bütçeyi, 230 milyon dolarının ise dış ticareti finanse etmek, 100 milyon dolarının ise yatırımlar için ayrılacağını belirten Şahid, Ticaret Bakanı Rıza Şelgum'un Suudi Arabistan'a giderek alınan bu kararlarla ilgili görüşmeleri tamamlayacağı bilgisini verdi.

Selman davet etti

Tunus Başbakanı Şahid, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine perşembe günü Riyad'a gitmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrası okların çevrildiği Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman da 27 Kasım'da Tunus'a birkaç saatlik bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Riyad'ın talebiyle gerçekleşen Tunus ziyaretinin duyurulmasının ardından, Tunus'ta siyasetten basına, hukukçulardan sivil toplum temsilcilerine kadar tüm kesimler bu ziyarete tepki göstermişti.