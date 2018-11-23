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Adnan'ın kedicikleri FETÖ imamları ile irtibatlı çıktı!

Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında örgüt üyelerinin telefonlarını inceleyen polis, kediciklerin irtibatlı olduğu FETÖ imamlarını deşifre etti.

23 Kasım 2018 Cuma 08:42
Adnan'ın kedicikleri FETÖ imamları ile irtibatlı çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Adnan Oktar yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma dosyasından dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı. Ankara’da FETÖ’ye yönelik görülen çatı davasında HTS kayıtları alınan 72 kişiye ait 336 telefon numarasının irtibatlı olduğu numaralarla karşılaştırılması yapıldı.

O karşılaştırmalarda 336 numaranın irtibatlı olduğu karşı numaraların abonelik bilgilerine rastlanılan şahıslar arasında Adnan Oktar’ın kedicikleri çıktı.

Üst düzeylerle iletişim

Liste haline getirilen abone bilgilerinden FETÖ'nün üst düzey isimleri arasında yer alan firari Osman Karakuş,  firari Mehmet Hanefi Sözen, firari Reşit Haylamaz tutuklu İlhan İşbilen, eski Fatih Üniversitesi Rektörü firari Şerif Ali Tekalan, örgütün kasalarından tutuklu Ali Çelik, Gülen’in avukatlarından tutuklu Abdulkadir Aksoy, kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski imtityaz sahibi tutuklu Aleaddin Kaya, firari Önder Aytaç’ın Oktar grubuna mensup şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edildi.

Oktar yapılanmasında yer alan Aslıhan Hantal, 2014 yıllarında İlhan İşbilen ve Aleaddin Kaya ile Fatma Ceyda Ertüzün, Şerif Ali Tekalan, Abdulkadir Aksoy ve Osman Karakuş ile irtibatlı oldukları,  Özdemir Uygur isimli şüphelinin FETÖ’den Ali Çelik ile iletişim halinde oldukları belirlendi.

Oktar grubuna mensup şüphelilerin yanı sıra şüphelilerin ailelerinin de FETÖ üyeleri ile iletişim halinde oldukları görüldü. Grubun mensuplarından Mert Sucu’nun kardeşi Mehmet Sucu ve babası Bekir Sucu’nun Albulkadir Aksoy ile, şüpheli Murat Terkoğlu’nun annesi Halime Terkoğlu’nun Harun Tokak ile, Fatih Mehmet Doğan’ın kardeşi Metin Doğan’ın Mehmet Hanefi Sözen ile görüştükleri tespit edildi. (Akşam)

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 08:42
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. adnan oktar
  4. FETÖ
  5. Zaman Gazetesi
  6. Aleaddin Kaya
  7. Aslıhan Hantal
  8. Fatih Mehmet Doğan

YORUM YAZ

  • turgutturgut30 dk önce
    FETO GIBI ADNAN GIBI, DIN ILE GECIMINI SAGLAYAN NICE SOYSUZLAR VAR BU ULKEDE.. KEMALIZM DEN GECIMINI SAGLAYAN NICE 28 SUBAT ZIHNIYETLI SOYSUZLAR VAR BU ULKEDE..
  • maraşlımaraşlı37 dk önce
    Hepsi şeytanın çocukları , babaları belli anaları belirsiz bunların
  • Hakki FarsiHakki Farsi51 dk önce
    Yok artik... burdan balyoza ergenekona, ordan da ismet inonuye baglarmiyiz?
  • şenerşener55 dk önce
    siz neysiniz
  • HasanHasan1 sa önce
    o zaman neden itirafçı olanları serbest bırakıyorlar ? Anlamak mümkün değil? adnan da pişman oldum itiraf ediyorum derse o da çıkacak mı? 40 yıl siyasi destek ile her türlü ahlaksızlığı bu adamın yapmasına izin verenler neden içeri alınmıyor? Devlet 40 yıl neden bekledi.
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