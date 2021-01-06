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Gündem Dikkat çeken 'Boğaziçi' kararı! İstanbul Valisi duyurdu: Gösteri ve yürüyüşün yasaklandı
Gündem

Dikkat çeken 'Boğaziçi' kararı! İstanbul Valisi duyurdu: Gösteri ve yürüyüşün yasaklandı

Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrılarına karşılık İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde her türlü gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 07:59:00 - 2021-01-06 08:17:49
Dikkat çeken 'Boğaziçi' kararı! İstanbul Valisi duyurdu: Gösteri ve yürüyüşün yasaklandı

Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrılarına karşılık İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde her türlü gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapılmaktadır.

Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır.

Değerli Hemşehrilerim,

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır.

Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır.

Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz; her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir."

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Yorumlar

İstanbul

Devlet her türlü hainliği ve terörü önceden tedbir alıp önlenmelidir. Boğaziçi ODTÜ Ege dokuz Eylül terörist yetiştirmek için kurulan fabrikalardi buralar yeniden yapılandırılip. Kurtarmalıdır
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gezizekali teroristler icin mesele gezi de ne kadar agac/cevre ise bu konuda da AYNI! ARTIK YETER ABD !

.......ve icimizdeki isbirlikci hainler
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