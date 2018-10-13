Dikkat çeken bir Cemal Kaşıkçı açıklaması da onlardan!

Guterres, olayın ardındaki "gerçeğin ortaya çıkması" çağrısında bulunurken, "Bu gibi olayların yeni normale dönüşmesinden kaygılıyım" dedi.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Bali'de düzenlenen toplantısında Guterres, şu açıklamalarda bulundu: "Gerçeğin ortaya çıkması yönünde güçlü bir talebimiz olması gerekli. Tam olarak ne olduğunu, nasıl olduğunu ve olanlardan kimin sorumlu olduğunu bilmemiz gerek. Bu gibi olayların çoğalmaya başladığı durumlarda da, şeffaflık talebinde bulunabileceğimiz farklı yollar bulmalıyız diye düşünüyorum."