Dikkat çeken araştırma: Koronavirüs atlatanlar en az 6 ay virüse yakalanmıyor

ABD'de New England Journal of Medicine tarafından yapılan bir çalışmaya göre, koronavirüse karşı antikor üreten kişilerin en az 6 ay virüse yakalanma ihtimallerinin çok düşük olduğu açıklandı.

Çalışma kapsamında, Oxford Üniversitesi hastanelerinde 12 bin 500'den fazla sağlık çalışanı incelendi. Koronavirüs atlattıkları tespit edilen bin 265 kişiden sadece iki kişinin sonraki 6 ay içerisinde virüse tekrar yakalandığı belirtildi.

Ancak açıklamalara göre, testleri pozitif çıkan iki kişide de herhangi bir semptom görülmedi. Araştırmacılar, bu bulgulardan yola çıkarak aşılarla vücutlarına antikor alan kişilerin en az 6 ay boyunca virüse yakalanmayacakları sonucunu ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz gün ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden bilim insanları, lama, deve ve alpaka gibi hayvanlarda bulunan nano antikorların Covid-19 tedavisinde ve virüsü önlemede kullanılabileceğini keşfetmişti.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, lama, alpaka ve deve gibi hayvanlarda bulunan 'NIH-CoVnb-112' antikorunun insanlardaki antikorlara oranla hem daha küçük hem de 10 kat güçlü olduklarını, bu kapsamda koronavirüs tedavisinde ve hastalığı önlemede etkili olabileceğini ifade etmişti.