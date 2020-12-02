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Korona Virüs Dikkat çeken araştırma: Her 3 çocuktan birinde semptom görülmüyor
Korona Virüs

Dikkat çeken araştırma: Her 3 çocuktan birinde semptom görülmüyor

Kanada'da yapılan bir araştırma, koronavirüs enfekte olan her 3 çocuktan birinde semptom görülmediğini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 01:57:00 -
Dikkat çeken araştırma: Her 3 çocuktan birinde semptom görülmüyor

Kanada Alberta Üniversitesi'nden bilim insanları, yeni tip koronavirüs salgınının çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin yeni bir araştırma gerçekleştirdi. Koronavirüs enfekte olan her 3 çocuktan birinde semptom görülmediği açıklandı.

Çalışma kapsamında Mart ve Eylül ayları arası koronavirüs testi yapılan 2 bin 463 çocuğun sonuçları analiz edildi. 1.987 çocuğun koronavirüs taşıdığı, 714'ünün ise herhangi bir semptom göstermediği belirtildi.

Araştırmanın başyazarı Prof. Finlay McAlister, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu, endişe verici bir durum. Toplumda insanların farkına bile varmadıkları çok fazla Covid-19 virüsü dolaşıyor" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgına karşı sosyal mesafenin önemine de değinen McAlister, "Bildiğimiz kadarıyla çocukların Covid-19'u yayma olasılığı yetişkinlere göre daha az. Ancak yine de risk sıfır değil. Asemptomatik vakalar, sosyal mesafeye dikkat etmeyen veya hapşıran kişilerden daha az virüs yayıyor olabilir. Bunu kesin olarak bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

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