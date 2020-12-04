Dikkat çeken araştırma: Bu besinler koronavirüsü önlemeye yardımcı oluyor

North Carolina Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanları, yeşil çay ve bitter çikolatanın koronavirüse karşı etkili bileşenler içerdiğini tespit etti. Yapılan açıklamada, bu besinlerden elde edilen bileşiklerin, Covid-19'daki enzim ve proteazın işlevini engellediği belirtildi.

Çalışma kapsamında, koronavirüsteki ana proteazın bitkilerin kimyasal bileşiğiyle karşılaştırıldığında nasıl tepki verdiğini anlamak için bilgisayar simülasyonları ile çeşitli laboratuvar deneyleri gerçekleştirildi. İncelemeler sonucu, yeşil çay ve bitter çikolatadan elde edilen kimyasal bileşiklerin ana proteazın farklı kısımlarına bağlanabildiği ve işlevini engellediği tespit edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan araştırma ekibinden De-Yu Xie, proteazların virüslerin yaşayabilirliği için önemli olduğunu ve inhibe edilmesi durumunda koronavirüslerin yaşayamayacağını belirtti.

Xie, "Odak noktamız, yiyeceklerde ve şifalı bitkilerde virüslerin insan hücrelerine nasıl bağlandığını veya virüsün insan hücrelerinde yayılmasını engelleyen nutrasötikleri ortaya koymaktır. Mpro, koronavirüsün kendini kopyalaması ve bir araya getirmesi için gereklidir. Bu proteazı engelleyebilir veya devre dışı bırakabilirsek virüs ölür" ifadelerini kullandı.