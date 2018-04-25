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Dikkat çeken an! Donald Trump yine yaptı yapacağını

Dünya liderleri ile görüşmelerinde sergilediği tavırlar nedeniyle ilgi odağı olan ABD Başkanı Trump, son olarak Beyaz Saray’ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un omzundaki kepeği temizledi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:23
Dikkat çeken an! Donald Trump yine yaptı yapacağını

Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Beyaz Saray’da ağırladığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron’u görkemli bir törenle karşıladı.

Törenin ardından iki lider Beyaz Saray’daki Oval Ofis’e geçti. Burada ABD ve Fransa arasındaki ilişkilerin ne denli iyi olduğundan söz eden Donald Trump, Macron’a "Bay Başkan, herkes ne mükemmel bir ilişkimiz olduğunu söylüyor. Bu da doğru, bu yalan haberlerden değil. Sizi burada ağırlamak büyük bir onur. Çok özel bir ilişkimiz olduğu doğru" dedikten sonra, sağ elini Macron’un omzuna attı. İşaret parmağı ile birkaç kez Macron’un omzunu silen Trump, "Küçük bir kepek parçası temizledim. Çünkü her şeyi mükemmelleştirmeliyiz.İşte şimdi mükemmelsin" dedi.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 08:23
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