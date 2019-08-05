0553 313 94 23

Dikkat çeken yorum! "Gram altın 250 TL’ye yaklaştıkça alın"

Küresel riskler ve faizlerde yaşanan düşüş sebebiyle, altın fiyatları “yukarı yönlü” seyrini sürdürüyor. Analistler "Gram altın 250 TL’ye yaklaştıkça alın" diyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 07:56
Dikkat çeken yorum! "Gram altın 250 TL’ye yaklaştıkça alın"

Altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolardaki gerilemenin etkisiyle gram altın, geçen ay yüzde 3,5 değer kaybetti.

Buna rağmen gram altın yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 20’ye yakın getiri sağladı ve son kapanışını 257 TL’den gerçekleştirdi. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer; altın fiyatlarında FED’in bir sonraki faiz adımı ile ilgili sinyallerin önemli olacağını, bu sebeple ABD verilerinin takip edileceğini, ons altında veri bazlı hareketler yaşanabileceğini söyledi.

Özer “Küresel piyasalardaki risk ortamının canlı kalmaya devam etmesiyle altının ons fiyatı, temmuz ayını 1.380-1.453 dolar arasında geçirdi. Ve riskler hâlâ mevcut. Düşük faiz ortamı ve ABD-Çin arasında gerçekleşen ticaret savaşları, ons altını yukarı yöne iten faktörler arasında bulunuyor. Ons fiyatında yukarı yönlü trendin devam etmesini bekliyoruz. 1.500 dolara doğru yükseliş eğilimi oluşabilir. Gram altın için ise teknik olarak 250-252 lira seviyesi alım fırsatı. Ağustos ayında 260-265 TL bandına doğru yükseliş eğiliminin oluşabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 07:56
  1. altın
  2. gram altın
  3. altın fiyatları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şiddetli yağış sele neden oldu! Kayıplar var
    1. Şiddetli yağış sele neden oldu!..
    2. Detaylar ortaya çıktı! Kız kardeşini..
    3. Dikkat çeken altın yorumu! O seviyeye..
    4. Bayat ekmekleri değerlendirmek hiç bu..
    5. Vatandaştan yoğun ilgi! 200 bin..
    6. İstanbul genelinde gerçekleştirilen..
    7. Sel bölgesi havadan görüntülendi
    8. Skandal emir! Keşmir diken üstünde
    9. Sancaktepe’de otobüs kazası; 1 yaralı
    10. Başkent’te bir otelde çıkan yangında..
    11. Gözler süpürme harekatında! İşte beş..
    12. TSK'dan dünyaya mesaj! Mavi Vatan’a..
    13. Başkentteki otelde yangın paniği
    14. 05.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    15. Denizli'de katı atık bertaraf..
    16. Polisten kaçan şüphelilerden biri çöp..
    17. Trabzonspor’lu Yusuf Yazıcı, Fransa’ya..
    18. Rize’de sulara kapılarak kaybolan..
    19. Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın..
    20. Korkunç işkenceler! Guantanamo..
    21. Denizli’deki fabrika yangına kontrol..
    22. Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran:..
    23. Sudan'da geçiş döneminin detayları
    24. Hidayet Türkoğlu'ndan sert tepki:..
    25. Devriye atan YPG/PKK'lı teröristlere..
    26. Pakistan açıkladı: Hindistan Keşmir'de..
    27. Rize'deki sağanakta bir kişi kayboldu
    28. 12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla..
    29. Irak Petrol Bakanlığından yalanlama
    30. Antalya’da çaldı, Muğla’da yakalandı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak
    Belediye AK Parti'ye geçince iş makinelerini geri istediler!
    Belediye AK Parti'ye geçince iş makinelerini geri istediler!
    İran'a ait savaş uçağı düştü! Dikkat çeken zamanlama
    İran'a ait savaş uçağı düştü! Dikkat çeken zamanlama

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    RTÜK’ten ‘maksatlı eleştirilere’ cevap! ‘Hiçbir kişi ya da kurum sansür uygulayamaz’
    RTÜK’ten ‘maksatlı eleştirilere’ cevap! ‘Hiçbir kişi ya da kurum sansür uygulayamaz’
    Ürdün Kralı’ndan, Netanyahu’nun görüşme isteğine ret!
    Ürdün Kralı’ndan, Netanyahu’nun görüşme isteğine ret!