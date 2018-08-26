Borçlarınızdan kurtulmak için son gün pazartesi!

Milyonlarca vatandaş yapılandırmadan yararlanarak borçlarından kurtuluyor. 31 Temmuz'da bitmesi planlanan yapılandırmaya başvuru süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı. Bu imkanın bir daha gelmesi zor görünüyor. O yüzden eğer vergi, trafik cezası, sigorta primi gibi borçlarınız varsa fırsatı kaçırmayın. Bu yapılandırmada diğerlerine göre peşin ödemede yüzde 90'a varan indirim de söz konusu, faizler siliniyor, borç küçük taksitlere bölünüyor.

Faruk Erdem'in haberine göre Neredeyse toplam borç yarı yarıya düşüyor. Yarın yani 27 Ağustos Pazartesi günü son gün.



Yapılandırmadan henüz yararlanamayan okurlarımıza şartları bir kez daha yeniden hatırlatalım istedik. Çünkü sadece bir gününüz kaldı.



1) Hangi borçları kapsıyor?

31 Mart 2018 tarihine kadar ortaya çıkan tüm borçları kapsıyor. Sigorta prim borçları, Genel Sağlık Sigortası borçları, her türlü vergi, trafik cezaları, karayolları idari cezaları, su borcu, emeklilerin sosyal güvenlik destek primi borçları, öğrenci kredileri yasa kapsamına alındı.



2) Ne kazandıracak?

Borçların gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Böylece toplam borçta önemli bir düşüş sağlanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.

Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE katsayı ile çarpılıp bölünecek.



3)Nereye başvurulacak?

SGK'ya olan borçlar için sosyal güvenlik il müdürlüklerine ya da merkezlere başvurulması gerekiyor. Maliye'ye olan borçlar için ise başvurular internetten gib.gov.tr, e-devlet (turkiye. gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine yapılacak.



4) Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar ne yapacak?

Birden fazla vergi dairesine olan borçlar için, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmak gerekiyor. Bu başvurular internetten de yapılabiliyor.



5) Borçlar nasıl ödenecek?

Borçlulara iki seçenek sunulacak.

İsteyen borcunu peşin ödeyecek isteyen ise taksite böldürecek.



PEŞİN ÖDEME:

İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, YİÜFE esas alınarak hesaplanan tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.



TAKSİTLİ ÖDEME: İsteyen 6, 9, 12 ve 18 taksiti tercih edecek. Ödemeler iki ayda bir yapılacağı için ödeme süresi 36 aya kadar çıkacak. Taksit seçeneklerine göre 1,05 ile 1,15 arasında katsayı uygulanacak.

6) Seçenek belirtilmez ise ödeme nasıl olacak?

Azami taksit süresi olan 18 taksite ilişkin ödeme planı verilecek.

7) Taksit ödenmezse ceza var mı?

İlk taksitin tam ve süresinde ödenmesi şart. Aksatılması halinde, gecikme zammı hesaplanacak.

8) Kredi kartı ile ödeme var mı?

Borçlar ve taksitler kredi kartı ile de ödenebilecek.

9) Dava açanlar ne yapacak?

Bu düzenlemelerden yararlanılması için alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şart olacak.

10) Ödeme ne zaman yapılacak?

SGK'ya olan borçlar için ilk taksit 31 Ağustos'a kadar ödenecek. Maliye Bakanlığı'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara olan borçlar için ise ilk taksit ödeme süresi 1 Ekim'de sona erecek.

6 BİN 712 TL'LİK BORÇ 3 BİN 244 TL'YE İNİYOR

25 Nisan 2017 tarihinde 4 bin 432 lira trafik para cezası olan mükellefin borcu 17 Mayıs 2018'de 2 bin 880 lira faiziyle 6 bin 712 liraya ulaşıyor. Yapılandırmada 2 bin 880 liralık faiz siliniyor ve bunun yerine 201,66 lira Yİ-ÜFE tutarı hesaplanıyor. Toplam borç anaparayla birlikte 4 bin 633 lira oluyor. Mükellef borcunu 18 taksitle ödemek isterse, 1,15'lik katsayı uygulanacak.



Bu durumda ödenecek tutar 5 bin 328 lira oluyor. Bu kişi borcunu 296 lira taksitle ödeyebiliyor.



Peşin ödemek isterse bu sefer para cezasının aslından yüzde 25, faizinden yüzde 90 indirim yapılacak. Para cezasının aslı 3 bin 324 liraya, Yİ-ÜFE tutarı ise 20.17 liraya düşecek. 3 bin 344 lira ödeyerek borcunu kapatabilecek.