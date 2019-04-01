Dikkat! Bekçi alımlarında bugün son gün. Bekçilik sınavı ne zaman?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 8 Bin Bekçi alımı başvuruları için bugün son gün. Başvurularını gerçekleştiren adaylar internette sıklıkla Bekçilik sınavı ne zaman? sorusunu aratıyor. İşte detaylar…

Adaylar 18 Mart-1 Nisan arasında ‘www.pa.edu.tr’ adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler.

Alıma ilişkin ayrıntılar da yine bu internet adresinde yayınlanacak.

Başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar şöyle:

● En az lise mezunu olmak.

● En az 167 cm boyunda olmak.

● Beden kitle indeksi 18 ile 27 (dahil) arasında olmak.

● Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak.

● Askerliğini yapmış olmak.

● 31 yaşından gün almamış veya 18 Mart 1989’dan sonra doğmuş olmak.

● Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

● Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

● Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

Şehit veya vazife malulü olanların, eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacak. Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.

Bekçilik sınavı ne zaman olacak?

Bekçi alımı sınavı, geçtiğimiz dönem alınan başvurularda, müracaatların son gününden yaklaşık üç ay sonra gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, bu dönem gerçekleştirilecek olan sınavın haziran ayının son günleri ya da temmuz ayının ilk günlerinde yapılması bekleniyor.