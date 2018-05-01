THY Gezi Sayfası - Adıyaman
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşte dikiş dikme konusunda bilmeniz gerekenler...

Kadınların örgü örmekten sonra severek yaptıkları bir diğer işte dikiştir. El işleri yapmayı hobi haline getiren veya kendilerini giyim konusunda geliştirmek isteyen kadınlar için ideal bir hobi olan dikiş dikmede işinize yarayacağını düşündüğümüz püf noktaları sizler için açıkladık.

01 Mayıs 2018 Salı 14:09
İşte dikiş dikme konusunda bilmeniz gerekenler...

1-GİZLİ FERMUAR DİKİMİ

Birleştirmek istediğiniz parçaları birbirine dikin. Daha sonra kumaşın rengine göre seçtiğiniz fermuarı zemine yerleştirerek iki yandan dikin. Son aşama olarak ise başlangıçta diktiğiniz dikişi açın.

2-İPLERİ KARIŞTIRMAMANIN YOLU

İpliklerin birbirlerine dolanmaması için oje sürerken parmaklarının ayrı tutmasını sağlayan bu süngerleri kullanabilirsiniz.

3-KALIN BÜZGÜ DİKİMİ

Kumaşta büzgü olmasını istediğiniz yeri belli boşluklarla düz bir şekilde dikin. Daha sonra yanlarından ipleri çekin. İşte büzgüler oldu bile!

4-SU TAŞININ DİKİŞİNİ GİZLEME

Su taşı dikiminin iplikleri gözünüze hoş gelmiyorsa bunu kolaylıkla saklayabilirsiniz. Su taşını kumaşın düz tarafının üstüne dikin.

Daha sonra diğer kumaş parçasını tersi üste gelecek hizaya koyup tekrar dikin.

5-İĞNELERİ KESKİNLEŞTİRMENİN YÖNTEMLERİ

İğneliğin içine pamuk ya da elyaf yerine çelik yünü koyarsanız, iğneyi batırıp çıkartırken sürtünme yoluyla keskinleşir. 

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 14:09
  1. dikiş
  2. nakış
  3. örgü
  4. kadın
  5. el işi
  6. yaşam

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'den son dakika açıklaması!
    1. İsrail'den son dakika açıklaması!
    2. Türk hackerler Yunan'ı çıldırttı
    3. Terör örgütünden kan donduran infaz
    4. Anne ve babasını 1 hafta sırtında..
    5. Birileri Saadet Partisi’ne can simidi..
    6. Filistin'de işsiz sayısı artıyor
    7. Evinizde kumaştan kolaylıkla..
    8. Batman’da yıldırım düştü: Onlarca..
    9. ABD'den radyo frekanslı silah!
    10. 5 yıldız konforunda zina! Alenen..
    11. Osmanlı ordusunun 'Deliler'i beyaz..
    12. 40 yıllık eşini öldürdü! Söyledikleri..
    13. Korkunç infaz! Bütün vücuduna..
    14. Dikiş dikerken dikkat edilmesi..
    15. Endonezya 100 Türk Kaplan'ı sipariş..
    16. Perinçek: Kılıçdaroğlu ittifak..
    17. Berna Binbaşı, 6 yıl sonra TSK'ya..
    18. Yarkadaş CHP'li seçmene adeta yalvardı!
    19. Fikret Orman: Karalılıkla yolumuza..
    20. Saadet Partisi'nden 'anarşizm..
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık