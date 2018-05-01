İşte dikiş dikme konusunda bilmeniz gerekenler...

1-GİZLİ FERMUAR DİKİMİ

Birleştirmek istediğiniz parçaları birbirine dikin. Daha sonra kumaşın rengine göre seçtiğiniz fermuarı zemine yerleştirerek iki yandan dikin. Son aşama olarak ise başlangıçta diktiğiniz dikişi açın.

2-İPLERİ KARIŞTIRMAMANIN YOLU

İpliklerin birbirlerine dolanmaması için oje sürerken parmaklarının ayrı tutmasını sağlayan bu süngerleri kullanabilirsiniz.

3-KALIN BÜZGÜ DİKİMİ

Kumaşta büzgü olmasını istediğiniz yeri belli boşluklarla düz bir şekilde dikin. Daha sonra yanlarından ipleri çekin. İşte büzgüler oldu bile!

4-SU TAŞININ DİKİŞİNİ GİZLEME

Su taşı dikiminin iplikleri gözünüze hoş gelmiyorsa bunu kolaylıkla saklayabilirsiniz. Su taşını kumaşın düz tarafının üstüne dikin.

Daha sonra diğer kumaş parçasını tersi üste gelecek hizaya koyup tekrar dikin.

5-İĞNELERİ KESKİNLEŞTİRMENİN YÖNTEMLERİ

İğneliğin içine pamuk ya da elyaf yerine çelik yünü koyarsanız, iğneyi batırıp çıkartırken sürtünme yoluyla keskinleşir.