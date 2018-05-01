İşte dikiş dikme konusunda bilmeniz gerekenler...
Kadınların örgü örmekten sonra severek yaptıkları bir diğer işte dikiştir. El işleri yapmayı hobi haline getiren veya kendilerini giyim konusunda geliştirmek isteyen kadınlar için ideal bir hobi olan dikiş dikmede işinize yarayacağını düşündüğümüz püf noktaları sizler için açıkladık.01 Mayıs 2018 Salı 14:09
1-GİZLİ FERMUAR DİKİMİ
Birleştirmek istediğiniz parçaları birbirine dikin. Daha sonra kumaşın rengine göre seçtiğiniz fermuarı zemine yerleştirerek iki yandan dikin. Son aşama olarak ise başlangıçta diktiğiniz dikişi açın.
2-İPLERİ KARIŞTIRMAMANIN YOLU
İpliklerin birbirlerine dolanmaması için oje sürerken parmaklarının ayrı tutmasını sağlayan bu süngerleri kullanabilirsiniz.
3-KALIN BÜZGÜ DİKİMİ
Kumaşta büzgü olmasını istediğiniz yeri belli boşluklarla düz bir şekilde dikin. Daha sonra yanlarından ipleri çekin. İşte büzgüler oldu bile!
4-SU TAŞININ DİKİŞİNİ GİZLEME
Su taşı dikiminin iplikleri gözünüze hoş gelmiyorsa bunu kolaylıkla saklayabilirsiniz. Su taşını kumaşın düz tarafının üstüne dikin.
Daha sonra diğer kumaş parçasını tersi üste gelecek hizaya koyup tekrar dikin.
5-İĞNELERİ KESKİNLEŞTİRMENİN YÖNTEMLERİ
İğneliğin içine pamuk ya da elyaf yerine çelik yünü koyarsanız, iğneyi batırıp çıkartırken sürtünme yoluyla keskinleşir.
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