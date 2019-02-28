Dikili’de bisikletli polis timleri törenle göreve başladı

İzmir’de, Dikili Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde huzur ve güveni sağlamak, meydana gelebilecek olaylara hızlı ve anında müdahale etmek amacıyla özel eğitimli polis memurlarından oluşan bisikletli polis timleri törenle görevlerine başladı.

Özel eğitimli polis memurlarından oluşan bisikletli polis timleri, Dikili ilçesinde emniyet müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. Polis timlerinin yeni görevi ise düzenlenen törenle tanıtıldı. Dikili Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene; İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Dikili ve Bergama ilçe kaymakamları ile Dikili ve Bergama’nın Cumhuriyet Başsavcıları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Dikili İlçe Emniyet Müdürü Fatih Haykırer bir konuşma yaptı. Haykırer yaptığı konuşmada, "Bugün burada Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün bünyesinde kurulan Bisikletli Polis Timleri törenimizin açılışı nedeni ile bulunmaktayız. İlk etapta 5 bisiklet ve 4 personelden oluşacak bisiklet timlerimiz, hem sayı hem de nitelik ve nicelik bakımından daha geliştirilmesi planlanmaktadır. Özellikle; İstanbul, Ankara ve Bursa gibi faaliyet gösteren bisikletli polis timleri, İzmir’de ilk olarak Foça ve Aliağa dan sonra şimdi de Dikili ilçemizde faaliyet göstermeye başlamıştır. Bisikletli polis timleri kentimizde motorize ekiplerimizin rahat ulaşamadığı; park, bahçe, plaj gibi yerlerde hem asayiş hem de trafik görevlerini yerine getirecek böylece halkın sorunları daha yakından ilgilenecektir" dedi.

"Projemizi genişletmeyi amaçlıyoruz"

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da törende yaptığı konuşmada, "Kolluk kuvvetlerinin en önemli görevi içinde bulundukları beldelerin ve bu belde de yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkartmaktır. Bunun içinde biz İzmir İl Emniyet Müdürlüğü olarak, ilçe ve beldelerimizin ihtiyaçlarını her geçen gün değerlendiriyor ve en doğru çözümleri üretmeye çalışıyoruz. Projemize Aliağa başladık, ardından Foça İlçemizde ve bugün de Dikili ilçemizde projemizi başlattık. Bundan sonra da projemizi genişletmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Program, ilçede şehir turu atılması ile sona erdi.