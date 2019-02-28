0553 313 94 23

Dikili’de bisikletli polis timleri törenle göreve başladı

İzmir’de, Dikili Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde huzur ve güveni sağlamak, meydana gelebilecek olaylara hızlı ve anında müdahale etmek amacıyla özel eğitimli polis memurlarından oluşan bisikletli polis timleri törenle görevlerine başladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:15
Dikili’de bisikletli polis timleri törenle göreve başladı

İzmir’de, Dikili Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde huzur ve güveni sağlamak, meydana gelebilecek olaylara hızlı ve anında müdahale etmek amacıyla özel eğitimli polis memurlarından oluşan bisikletli polis timleri törenle görevlerine başladı.


Özel eğitimli polis memurlarından oluşan bisikletli polis timleri, Dikili ilçesinde emniyet müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. Polis timlerinin yeni görevi ise düzenlenen törenle tanıtıldı. Dikili Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene; İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Dikili ve Bergama ilçe kaymakamları ile Dikili ve Bergama’nın Cumhuriyet Başsavcıları katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Dikili İlçe Emniyet Müdürü Fatih Haykırer bir konuşma yaptı. Haykırer yaptığı konuşmada, "Bugün burada Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün bünyesinde kurulan Bisikletli Polis Timleri törenimizin açılışı nedeni ile bulunmaktayız. İlk etapta 5 bisiklet ve 4 personelden oluşacak bisiklet timlerimiz, hem sayı hem de nitelik ve nicelik bakımından daha geliştirilmesi planlanmaktadır. Özellikle; İstanbul, Ankara ve Bursa gibi faaliyet gösteren bisikletli polis timleri, İzmir’de ilk olarak Foça ve Aliağa dan sonra şimdi de Dikili ilçemizde faaliyet göstermeye başlamıştır. Bisikletli polis timleri kentimizde motorize ekiplerimizin rahat ulaşamadığı; park, bahçe, plaj gibi yerlerde hem asayiş hem de trafik görevlerini yerine getirecek böylece halkın sorunları daha yakından ilgilenecektir" dedi.



"Projemizi genişletmeyi amaçlıyoruz"


İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da törende yaptığı konuşmada, "Kolluk kuvvetlerinin en önemli görevi içinde bulundukları beldelerin ve bu belde de yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkartmaktır. Bunun içinde biz İzmir İl Emniyet Müdürlüğü olarak, ilçe ve beldelerimizin ihtiyaçlarını her geçen gün değerlendiriyor ve en doğru çözümleri üretmeye çalışıyoruz. Projemize Aliağa başladık, ardından Foça İlçemizde ve bugün de Dikili ilçemizde projemizi başlattık. Bundan sonra da projemizi genişletmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.


Program, ilçede şehir turu atılması ile sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hizan’da 5 saatlik hasta kurtarma operasyonu
    1. Hizan’da 5 saatlik hasta kurtarma..
    2. Maltepe Belediye Başkanı Kılıç..
    3. BM'den kan donduran Suriye raporu!..
    4. GÜNCELLEME - Kırıkkale'de mandıraya..
    5. Atiker Konyaspor’da Göztepe maçı..
    6. Trabzon'da terör örgütü propagandasına..
    7. Sungurlu’da öğrenci servisleri..
    8. PFDK'den Popov'a 2 maç ceza
    9. DTSO’da işletme yetkililerine mesleki..
    10. Bursa'da cinayet sanığına 18 yıl hapis..
    11. AB'den yalan haberle mücadele çağrısı
    12. 3600 ek gösterge için son dakika yeni..
    13. Kar ve tipi ulaşımı aksattı
    14. Baraja düşen araçta ölen iki kardeşin..
    15. Aileler dikkat! Bu oyun intihara sebep..
    16. Babasının bıçak darbesiyle ölen liseli..
    17. Bu acıya yürek dayanmaz...
    18. Demirkol,AKSA Doğalgaz..
    19. Spor Bilimleri Fakültesi’nden üç..
    20. Dışişleri Bakanlığından Mali’ye..
    21. Kahta’da 28 Şubat Darbesine kınama
    22. "Tekrar rekabetin içinde yer alacağız"
    23. BAKKA Siber güvenlik uzmanı eğitiyor
    24. Mesut Üner, “Çatalca’da her kesimi..
    25. AK Parti’de meclis adayları ile..
    26. BM, Suriye raporunu açıkladı:..
    27. "Postmodern darbe"nin 22. yılı
    28. Şahin eşi ile birlikte hastaları..
    29. Türk iş adamının dolandırılması..
    30. Bakan Pakdemirli, Karabük’ün sera..
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar