Dikili'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Madra Çayı açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, durdurulan lastik bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



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